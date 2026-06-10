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Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo miercolito del 10 de junio 2026?

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del miércoles 10 de junio?
¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del miércoles 10 de junio? @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/06/2026 09:59
Para el sorteo miercolito del 10 de junio, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos. ¿Ya los conoces?

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La Lotería Nacional de Panamá anunció que este miércoles 10 de junio se llevará a cabo el sorteo Miercolito N.° 3068.

La entidad informó que el sorteo se realizará en su horario habitual de las 3:00 p.m., cuando se conocerán los números ganadores correspondientes a esta edición.

Asimismo, recordó a los jugadores que el precio del billete completo es de B/.1.00, mientras que cada chance tiene un costo de B/.0.25 centavos, manteniendo los mismos valores establecidos para este sorteo.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del 10 de junio?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo miercolito que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 10 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 4 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 2,000 dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 500 dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios por fracción

-Primer premio: B/.2,000.00

-Segundo premio: B/.600.00

-Tercer premio: B/.300.00

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares

Premio por fracción

-Primer premio: B/.14.00

-Segundo Premio: B/.6.00

-Tercer premio: B/.3.00

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