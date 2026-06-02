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Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo miercolito del 3 de junio 2026?

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del miércoles 3 de junio?
¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del miércoles 3 de junio? @lnbpma
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/06/2026 16:08
Para el sorteo miercolito del 3 de junio, la Lotería Nacional de Panamá ha establecido premios incentivos. ¿Ya los conoces?

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La Lotería Nacional de Panamá anunció que este miércoles 3 de junio se llevará a cabo el sorteo Miercolito N.° 3067.

La entidad informó que el sorteo se realizará en su horario habitual de las 3:00 p.m., cuando se conocerán los números ganadores correspondientes a esta edición.

Asimismo, recordó a los jugadores que el precio del billete completo es de B/.1.00, mientras que cada chance tiene un costo de B/.0.25 centavos, manteniendo los mismos valores establecidos para este sorteo.

¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo del 3 de junio?

La Lotería Nacional de Beneficencia ha establecido premios incentivos para este sorteo miercolito que son los siguientes:

- Primer Premio: cuatro cifras + serie y folio | 10 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Primer Premio: cuatro cifras + letras | 4 mil dólares (Adicional a los 2 mil dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Segundo Premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 2,000 dólares (Adicional a los 600 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

- Tercer premio: cuatro cifras + letras del primer premio | 500 dólares (Adicional a los 300 dólares que paga las cuatro cifras de la fracción)

Premios por fracción

-Primer premio: B/.2,000.00

-Segundo premio: B/.600.00

-Tercer premio: B/.300.00

Premios incentivos para chances

Números altos - Si te juega del 32 al 00 + letras del primer premio | 28 dólares

Números bajos - Si te juega del 01 al 31 + letras del primer premio | 6 dólares

Premio por fracción

-Primer premio: B/.14.00

-Segundo Premio: B/.6.00

-Tercer premio: B/.3.00

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