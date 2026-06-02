Lotería de Panamá: ¿Cuáles son los premios incentivos del sorteo miercolito del 3 de junio 2026?

La <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia">Lotería Nacional de Panamá</a></b> anunció que este miércoles 3 de junio se llevará a cabo el sorteo Miercolito N.° 3067.La entidad informó que el sorteo se realizará en su horario habitual de las 3:00 p.m., cuando se conocerán los números ganadores correspondientes a esta edición.Asimismo, recordó a los jugadores que el precio del billete completo es de B/.1.00, mientras que cada chance tiene un costo de B/.0.25 centavos, manteniendo los mismos valores establecidos para este sorteo.