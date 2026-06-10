Gustavo Petro descarta dejar la Presidencia tras solicitud de suspensión presentada en el Congreso

Durante su participación en la reunión del <b>Consejo de Seguridad</b> titulada '<b>Avanzando soluciones políticas en Oriente Medio: mediación y diálogo para una paz duradera</b>', <b>Petro </b>abordó varios de los temas que habitualmente forman parte de sus intervenciones internacionales.Entre ellos mencionó el conflicto en <b>Gaza</b>, el impacto de la inteligencia artificial y referencias históricas relacionadas con el nazismo, mientras en <b>Colombia </b>continúa creciendo el debate sobre la solicitud de suspensión y sus posibles implicaciones institucionales.