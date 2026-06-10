Gustavo Petro descarta dejar la Presidencia tras solicitud de suspensión presentada en el Congreso

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este miércoles cualquier posibilidad de abandonar anticipadamente el poder y afirmó que permanecerá en el cargo hasta el final de su mandato constitucional, en medio de la polémica generada por una solicitud que busca apartarlo temporalmente de sus funciones. Las declaraciones fueron realizadas desde Nueva York, donde participa en una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pocas horas después de conocerse la decisión de Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, de promover una medida cautelar para suspenderlo hasta la segunda vuelta presidencial. “Se ha dicho que no voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así. El día final de mi mandato saldré (...) como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente de Colombia”, expresó el mandatario al inicio de su intervención ante el organismo internacional.

Petro responde en medio de la controversia

La propuesta de suspensión surge en el marco de las investigaciones que enfrenta el jefe de Estado por una presunta participación en actividades relacionadas con la campaña electoral de 2026. La iniciativa ha provocado una fuerte discusión política y jurídica debido a que no existen antecedentes de una medida similar contra un presidente en ejercicio. Además, persisten interrogantes sobre su legalidad, alcance y eventual aplicación. El documento fue presentado ante la Comisión de Acusaciones durante la mañana de este miércoles y sus integrantes se encuentran analizando el caso. Mientras tanto, diversos sectores del oficialismo han cuestionado la viabilidad de la decisión, argumentando que aún no existe claridad sobre el procedimiento necesario para hacerla efectiva ni sobre las facultades reales de la instancia encargada de tramitarla.

Reacciones del oficialismo

La respuesta desde el entorno político de Petro no se hizo esperar. Dirigentes cercanos al Gobierno rechazaron la propuesta y sostuvieron que carece de efectos inmediatos mientras no exista una decisión definitiva de los órganos competentes. Entre las voces más críticas estuvo Roy Barreras, aliado del sector progresista y excandidato presidencial, quien restó validez a la medida y cuestionó el alcance de las atribuciones de la Comisión de Acusaciones para impulsar una acción de tal magnitud. La controversia ocurre a pocos días de la segunda vuelta presidencial, en un contexto de alta polarización política y con el proceso electoral en su etapa decisiva.

Intervención ante la ONU