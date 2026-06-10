Órgano Judicial prohíbe a jueces y magistrados solicitar la asignación de audiencias específicas

El <b>Órgano Judicial</b> emitió una nueva directriz para reforzar la transparencia en la programación de audiencias dentro del <b>Sistema Penal Acusatorio (SPA).</b> Mediante una circular dirigida a las oficinas judiciales del país, se prohibió expresamente que jueces y magistrados soliciten la asignación de audiencias específicas, una medida que busca garantizar que el agendamiento de los casos se realice bajo los procedimientos establecidos y sin interferencias externas.La disposición fue comunicada por la coordinadora general de la Oficina de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento del Sistema Penal Acusatorio, <b>Evangelina Araúz Adames</b>, mediante una circular remitida a las directoras de oficinas judiciales a nivel nacional.Según el documento, la medida fue adoptada por instrucciones de la magistrada <b>Maribel Cornejo Batista</b>, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.La circular señala que <i>'queda prohibido que algún juez o magistrado solicite al personal administrativo de las oficinas judiciales se le asigne alguna audiencia particular'.</i>Asimismo, recuerda que el agendamiento de las audiencias constituye una función exclusiva de los coordinadores y directoras de las oficinas judiciales, por lo que debe desarrollarse conforme a los procedimientos previamente establecidos.El documento enfatiza además que la programación de las audiencias debe realizarse<i> 'sin interferencia de terceros, sean o no servidores judiciales'</i>, con el objetivo de garantizar la transparencia en la asignación y manejo de las causas dentro del Sistema Penal Acusatorio.La instrucción también ordena a las directoras de las oficinas judiciales velar por el estricto cumplimiento de esta disposición.La circular ha llamado la atención dentro del ámbito jurídico debido a que establece de manera explícita restricciones sobre la intervención de funcionarios en los procesos de programación de audiencias, un aspecto clave para garantizar la imparcialidad y el debido proceso.<b>Aunque el documento no hace referencia a casos específicos</b> ni menciona investigaciones internas relacionadas con posibles irregularidades, la decisión refuerza los mecanismos de control sobre uno de los componentes más sensibles del funcionamiento del <b>Sistema Penal Acusatorio</b>.La programación de audiencias determina los tiempos en que se desarrollan diligencias fundamentales dentro de los procesos penales, incluyendo solicitudes de medidas cautelares, audiencias de garantías, imputaciones y otros actos procesales.Por ello, la circular insiste en que <b>la asignación de fechas y horarios debe mantenerse bajo criterios administrativos</b> previamente definidos y no responder a solicitudes particulares de funcionarios judiciales o de terceros.