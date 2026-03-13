Panamá recibe la Biznaga de Honor en el Festival de Cine de Málaga

En el marco de la celebración de la <b>zona industrial del Festival de Cine de Málaga (España)</b> —conocida como <b>Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ)</b>—, en la que <b>Panamá</b> fue reconocido este año como <b>país invitado</b>, la <b>industria audiovisual panameña</b> fue distinguida con la <b>Biznaga de Honor</b>.La distinción fue entregada por el alcalde de <b>Málaga</b>, <b>Francisco de la Torre</b>, y recibida por la viceministra de Cultura de Panamá, <b>Arianne Benedetti</b>, quien forma parte de la delegación panameña integrada, entre otros, por el embajador de Panamá en España, <b>Héctor Infante</b>, la directora de la <b>Dirección Nacional de Cine de Panamá</b>, <b>Sheila González, y </b>la directora ejecutiva de la Fundación y el Festival Internacional de Cine de Panamá, Karla Quintero.El acto no solo sirvió para mostrar lo mejor del <b>cine panameño</b>, sino también como una oportunidad para <b>posicionar al país como un punto de referencia para las filmaciones internacionales</b>.Panamá tuvo además una destacada participación en el <b>Festival de Cine de Málaga</b>, con la proyección de más de <b>diez producciones nacionales</b>. Entre las películas presentadas se encuentran <b>Querido Trópico</b>, de <b>Ana Endara</b>; <b>Espina</b>, de <b>Daniel Poler</b>; y <b>Papeles</b>, de <b>Arturo Montenegro</b>.En la sección <b>MAFIZ Specials</b> —dedicada a proyectos audiovisuales ya finalizados o en las últimas etapas de postproducción— se exhibieron <b>Chichero</b>, dirigida por <b>Arturo Montenegro</b> y <b>Aarón Bromley</b>; <b>Cautiverio</b>, dirigida por <b>Omar Calvo</b> junto al paraguayo <b>Sebastián Jiménez Franco</b>; <b>En busca del indio Conejo</b>, de <b>Annie Canavaggio</b> y <b>María Neyla Santamaría</b>; <b>Paraíso tropical</b>, de <b>Abner Benaim</b>; <b>Soñar el jazz</b>, de <b>Luis Romero</b>; <b>Belisario</b>, de <b>Alberto Serra</b>; y <b>Como cantan las aves</b>, dirigida por <b>Sara Martínez</b>.