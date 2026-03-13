ENA y ATTT orientan a usuarios del interior sobre uso del panapass y corredores

La empresa ENA Panamá y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) iniciaron una jornada de orientación para conductores del interior del país sobre el uso del sistema Panapass y los corredores en la Feria Internacional de David, con el objetivo de evitar multas y contratiempos a quienes se trasladan hacia la ciudad capital.

Ambas entidades mantienen un stand dentro del evento ferial donde los visitantes pueden recibir asesoría sobre sus cuentas Panapass, consultar saldos, conocer los puntos de pago, gestionar trámites relacionados con el sistema y desvincular cuentas asociadas a vehículos. La iniciativa busca que los usuarios puedan resolver sus dudas de forma rápida y directa con personal especializado.

Como parte de la jornada, también se estarán realizando instalaciones del sticker Panapass, que tiene un costo de 10 dólares, en las oficinas de la ATTT ubicadas en Federal Mall, los lunes, miércoles y jueves en de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, durante todo el período que dure la feria.

De acuerdo con Eric Zambrano, gerente de Cobros de ENA Panamá, aunque los corredores se encuentran en la capital, la Feria Internacional de David reúne a miles de visitantes de todas las provincias, por lo que representa una oportunidad para acercarse a los usuarios del interior, escuchar sus consultas y brindar orientación sin que tengan que viajar a la ciudad de Panamá.

Zambrano explicó que también existe un número importante de ciudadanos que viven en el interior pero, por su trabajo, viajan con frecuencia a la capital manejando equipo pesado u otros vehículos comerciales, por lo que necesitan utilizar los corredores y muchas veces presentan dudas sobre el sistema.

Asimismo, reiteró la importancia de desvincular la cuenta Panapass al momento de vender un vehículo, para evitar que los peajes generados posteriormente continúen cargándose al antiguo propietario.

“Siempre recomendamos verificar el estado del Panapass asociado al vehículo antes de usarlo. Si el carro tiene un sticker instalado, es importante revisar que la cuenta esté desvinculada del dueño anterior o realizar un nuevo registro”, indicó.

Durante los días que se desarrolle la feria, los usuarios también podrán recibir orientación sobre cómo recargar su saldo, dónde realizar los pagos y cómo revisar su cuenta para manejar cualquier situación relacionada con su Panapass.