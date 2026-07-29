Comisión de Comunicación y Transporte ya tiene nuevo presidente: Osman Gómez

El diputado <b>Osman Gómez</b>, del partido <b>Alianza</b>, fue elegido la mañana de este miércoles 29 de julio como presidente de la <b>Comisión de Comunicación y Transporte</b> de la Asamblea Nacional.Gómez obtuvo <b>siete votos a favor</b>, respaldado por diputados de las distintas bancadas legislativas, con excepción de la bancada <b>Vamos</b>.La vicepresidencia quedó en manos de Rogelio Revello, de Realizando Metas, y Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, será el nuevo secretario.La Comisión de Comunicación y Transporte tiene entre sus competencias el análisis de iniciativas relacionadas con el <b>transporte público</b>, los <b>subsidios al transporte</b>, los <b>servicios de telecomunicaciones</b>, la <b>aviación civil</b> y el <b>cabotaje</b>, entre otros temas del sector.Esta instancia legislativa está integrada por los diputados <b>Luis Duke, Gómez, Néstor Guardia, Medín Jiménez, Luis Omar Ortega, Augusto Palacios, Pinilla, Benicio Robinson</b> y <b>Revello</b>.