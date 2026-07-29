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Comisión de Comunicación y Transporte ya tiene nuevo presidente: Osman Gómez

La Comisión de Comunicación y Transporte tiene entre sus competencias el análisis de iniciativas relacionadas con el transporte público y los subsidios al transporte.
La Comisión de Comunicación y Transporte tiene entre sus competencias el análisis de iniciativas relacionadas con el transporte público y los subsidios al transporte. Adolfo Berríos | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 29/07/2026 11:27
Gómez obtuvo siete votos a favor, respaldado por diputados de las distintas bancadas legislativas, con excepción de la bancada Vamos.

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El diputado Osman Gómez, del partido Alianza, fue elegido la mañana de este miércoles 29 de julio como presidente de la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional.

Gómez obtuvo siete votos a favor, respaldado por diputados de las distintas bancadas legislativas, con excepción de la bancada Vamos.

La vicepresidencia quedó en manos de Rogelio Revello, de Realizando Metas, y Didiano Pinilla, de Cambio Democrático, será el nuevo secretario.

La Comisión de Comunicación y Transporte tiene entre sus competencias el análisis de iniciativas relacionadas con el transporte público, los subsidios al transporte, los servicios de telecomunicaciones, la aviación civil y el cabotaje, entre otros temas del sector.

Esta instancia legislativa está integrada por los diputados Luis Duke, Gómez, Néstor Guardia, Medín Jiménez, Luis Omar Ortega, Augusto Palacios, Pinilla, Benicio Robinson y Revello.

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