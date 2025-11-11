Pagos de 120 a los 65 y otros programas comenzarán el 16 de noviembre, confirma el MIDES

La <b>ministra del <a href="/tag/-/meta/mides-ministerio-de-desarrollo-social">Ministerio de Desarrollo Social (Mides)</a></b>, Beatriz Carles, informó que todo está preparado para el cuarto pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas, entre ellos <b><a href="/tag/-/meta/programa-120-a-los-65">120 a los 65</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/angel-guardian">Ángel Guardián</a></b>, <b>SENAPAN</b> y <b><a href="/tag/-/meta/red-de-oportunidades">Red de Oportunidades</a></b>.Los desembolsos a través de la tarjeta Clave Social iniciarán el 16 de noviembre de 2025, beneficiando a alrededor de 186 mil personas en todo el país, así lo confirmó la ministra Carles.Por su parte, el 1 de diciembre se realizará el pago correspondiente a las áreas de difícil acceso, donde se desplegarán más de 25 rutas para cubrir aproximadamente 150 puntos de pago en distintas regiones del territorio nacional.