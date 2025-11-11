  1. Inicio
PANAMÁ

Pagos de 120 a los 65 y otros programas comenzarán el 16 de noviembre, confirma el MIDES

Autoridades del Mides anuncian que todo está listo para el cuarto pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas.
Emiliana Tuñón
  • 11/11/2025 10:01
Más de 186 mil panameños recibirán el cuarto pago de los programas sociales del MIDES, informó la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles.

La ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, informó que todo está preparado para el cuarto pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas, entre ellos 120 a los 65, Ángel Guardián, SENAPAN y Red de Oportunidades.

Los desembolsos a través de la tarjeta Clave Social iniciarán el 16 de noviembre de 2025, beneficiando a alrededor de 186 mil personas en todo el país, así lo confirmó la ministra Carles.

Por su parte, el 1 de diciembre se realizará el pago correspondiente a las áreas de difícil acceso, donde se desplegarán más de 25 rutas para cubrir aproximadamente 150 puntos de pago en distintas regiones del territorio nacional.

Calendario completo de los pagos del MIDES

Según el calendario oficial del Mides, los beneficiarios que reciben sus transferencias mediante la tarjeta Clave Social podrán realizar el cobro entre el lunes 17 y el viernes 28 de noviembre.

No obstante, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, anunció que el proceso iniciará un día antes, el domingo 16 de noviembre de 2025.

Asimismo, el pago para las áreas de difícil acceso se realizará del lunes 1 al viernes 5 de diciembre, de acuerdo con el calendario oficial del ministerio. En esta fase, se desplegarán más de 25 rutas que cubrirán aproximadamente 150 puntos de pago en distintas comunidades.

