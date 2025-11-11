Pagos de 120 a los 65 y otros programas comenzarán el 16 de noviembre, confirma el MIDES

La ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles, informó que todo está preparado para el cuarto pago de los programas de transferencias monetarias condicionadas, entre ellos 120 a los 65, Ángel Guardián, SENAPAN y Red de Oportunidades.

Los desembolsos a través de la tarjeta Clave Social iniciarán el 16 de noviembre de 2025, beneficiando a alrededor de 186 mil personas en todo el país, así lo confirmó la ministra Carles.

Por su parte, el 1 de diciembre se realizará el pago correspondiente a las áreas de difícil acceso, donde se desplegarán más de 25 rutas para cubrir aproximadamente 150 puntos de pago en distintas regiones del territorio nacional.