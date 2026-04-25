Juegos Suramericanos: Panamá cierra con broche de oro en béisbol

Tras dos semanas de mucha intensidad y de alta competitividad, deportivamente hablando han culminado los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Nuestro país fue escenario de uno de los eventos más importantes de la región y luego de casi 15 días de competencia, han llegado a su fin.

En su último día de competición, aún había algunos deportes con medallas en juego. Una de ellas era el béisbol, disciplina en la que Panamá partía como amplio favorito y finalmente se quedó con la presea de oro al vencer 2-0 a Colombia en siete entradas. El estadio Juan Demóstenes Arosemena fue el testigo de este importante hito a nivel nacional. El equipo panameño venció a la novena colombiana en un partido que se decidió por el pitcheo y que sobre todo dejó muchas acciones interesantes en la parte defensiva de ambos equipos.

No solo en el béisbol Panamá cerró de manera positiva. En el baloncesto 3x3, el cuarteto panameño logró quedarse con la presea de bronce tras vencer 13-11 a Venezuela en el overtime. El equipo panameño cayó en semifinales ante Uruguay 19-5 por lo que se tuvo que conformar con disputar el partido por la medalla de bronce.