Juegos Suramericanos: Panamá cierra con broche de oro en béisbol

En su último día de competición, aún había algunos deportes con medallas en juego. Una de ellas era el <b>béisbol</b>, disciplina en la que Panamá partía como amplio favorito y finalmente se quedó con la presea de oro al vencer 2-0 a Colombia en siete entradas.El estadio Juan Demóstenes Arosemena fue el testigo de este importante hito a nivel nacional. El equipo panameño venció a la novena colombiana en un partido que se decidió por el pitcheo y que sobre todo dejó muchas acciones interesantes en la parte defensiva de ambos equipos.