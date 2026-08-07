CSS anuncia segundo pago de agosto para jubilados: ACH y cheque tienen fechas definidas

En tanto, las personas que cobran a través de cheque podrán retirar su pago el jueves 20 de agosto .

Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria ACH tendrán los fondos disponibles a partir del miércoles 19 de agosto .

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas establecidas para el pago correspondiente a la segunda quincena de agosto a jubilados y pensionados, de acuerdo con el calendario oficial de desembolsos.

Jubilados y pensionados esperan confirmación del segundo pago del bono permanente anual

Los jubilados y pensionados de Panamá se mantienen a la espera de que la CSS confirme la fecha oficial para el pago del segundo desembolso del bono permanente anual, correspondiente al mes de agosto.

Para este segundo pago, los beneficiarios recibirán un monto de $50, como parte de un beneficio creado mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que establece la entrega de un bono anual de $140 destinado a brindar un ingreso adicional a este sector de la población.

De acuerdo con la normativa, el bono se distribuye en tres pagos durante el año. El primer desembolso, por $50, fue realizado en abril; el segundo aporte, también de $50, está programado para agosto; y el tercer pago, por $40, se efectuará en diciembre, completando así el monto anual establecido.

Se espera que en los próximos días la CSS informe oficialmente la fecha exacta del desembolso de agosto, así como el calendario correspondiente para que los jubilados y pensionados puedan conocer cuándo recibirán este beneficio.

La Ley 438 también establece que el bono permanente anual no aplica para las personas que ingresaron a la planilla de jubilados y pensionados después de la entrada en vigencia de dicha normativa.

Mientras se espera el anuncio oficial, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los canales de comunicación de la CSS para conocer los detalles del próximo pago.