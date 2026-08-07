Estos son los ganadores del Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis 2026

El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció recientemente a los ganadores del XLIV Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis 2026 y de la primera edición del Concurso Nacional de Artistas Emergentes (EMERGE) 2026, dos iniciativas que buscan reconocer la excelencia artística y fortalecer el desarrollo de las artes visuales en Panamá. La decisión fue dada a conocer tras la jornada de deliberación celebrada el pasado 4 de agosto en la Galería Museo de Ciudad de las Artes, donde jurados nacionales e internacionales evaluaron las obras participantes en presencia de representantes de MiCultura y de la Notaría Décimo Tercera del Circuito de Panamá, encargada de certificar la transparencia del proceso. En el caso del Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis, considerado uno de los reconocimientos más importantes para los artistas panameños, los máximos galardones fueron otorgados a Elsy Acosta, ganadora en la categoría de Pintura por su obra ‘El Sueño’, presentada bajo el seudónimo ‘Nube’; Gladys Sevillano, quien obtuvo el premio en Escultura con la obra ‘Mente’, bajo el seudónimo ‘GURÚ’; y Bolívar Sánchez, ganador en la categoría de Fotografía con la pieza ‘Se doblan espaldas, pero no voluntades’.

Los premios únicos ascendieron a $10,000 para las categorías de Pintura y Escultura, mientras que el ganador de Fotografía recibió $7,000. Por otra parte, el jurado decidió declarar desierta la categoría de Arte Inclusivo debido a la baja participación registrada en esta edición del certamen. La evaluación estuvo a cargo de un jurado internacional integrado por la curadora e investigadora argentina Isabel Olga Szucs, la artista e investigadora colombiana Vanessa Acosta Ramírez y el artista visual mexicano Francisco Javier López González, conocido como ‘Pancho López’.

Reconocimiento a las nuevas generaciones