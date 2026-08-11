La Asamblea necesita más de $100 millones para funcionar: Diputado Manuel Cohen

Este martes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará formalmente ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, dando inicio al proceso de discusión que contempla las vistas presupuestarias a partir del 17 de agosto, según lo anunciado por la Comisión de Presupuesto.

En este contexto, el diputado Manuel Cohen Salerno defendió que la Asamblea Nacional debe contar con un presupuesto superior a los $100 millones, al considerar que la cifra actual resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento del órgano legislativo.

“El presupuesto para esta Asamblea debe estar alrededor de los $100 millones y es muy poco dinero para llevar a cabo la Asamblea. Todos los años somos sujetos a críticas porque durante el año se viven haciendo traslados, cuando siempre se debe utilizar una cifra real de lo que la Asamblea necesita para operar”, señaló Castillo.

El diputado recordó que dentro de la institución existen gastos fijos como el mantenimiento del edificio, que ronda el millón, además de aportes económicos y compromisos que requieren un presupuesto ajustado a la realidad.

Actualmente, la Asamblea trabaja con un presupuesto de $160 millones para el 2026, cifra que, según Cohen Salerno, debería incrementarse para el próximo año.

El aumento solicitado estaría destinado a planillas e inversión, en lo que calificó como un presupuesto “balanceado”, descartando que se trate de un incremento en la planilla, pues esta se mantiene estable y ha sido objeto de recortes bajo la administración de la presidenta Shirley Castañeda.

“Esperamos que este año, cuando se vaya a modificar el presupuesto y se regrese al presidente de la República y al MEF, se considere que debemos trabajar con un sincero presupuesto de lo que la Asamblea necesita”, agregó.