Metro de Panamá actualiza su sistema de cobro: recargas estarán pausadas de sábado a domingo

El Metro de Panamá informó que, tras la instalación de los nuevos validadores en sus estaciones, la empresa SONDA realizará este sábado 29 de agosto la migración al nuevo sistema de cobro, proceso que podría generar algunos cambios temporales en el servicio.
La actualización comenzará a partir de las 8:00 p.m. del sábado 29 de agosto y se extenderá hasta las 3:00 a.m. del domingo 30 de agosto. Durante este periodo estarán pausadas las recargas en todos los canales disponibles, incluyendo la aplicación, las boleterías y los puntos de venta físicos.
Sin embargo, el Metro aclaró que las tarjetas continuarán funcionando con normalidad para viajar. Los usuarios podrán utilizar el saldo que ya tengan disponible, por lo que se recomienda verificar y contar con suficiente saldo antes del inicio de la migración.
Tras la actualización, el primer viaje podría tardar unos segundos en ser validado. La recomendación es esperar unos instantes hasta que el sistema confirme el pase.
Durante los primeros días posteriores a la migración, el saldo reflejado en la tarjeta podría presentar una pequeña diferencia. De acuerdo con el Metro de Panamá, el sistema realizará el ajuste automáticamente.
Si después de 48 horas la diferencia continúa, los usuarios podrán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) para recibir asistencia. Estos centros estarán disponibles en las estaciones de Albrook, 5 de Mayo, Iglesia del Carmen, San Miguelito, San Isidro, Los Andes, Corredor Sur y Nuevo Tocumen.
En caso de detectar un cobro incorrecto, el usuario deberá reportarlo en uno de estos centros y proporcionar información como la fecha, hora y estación en la que ocurrió el cobro. El caso será revisado y, de corresponder, se realizará el ajuste en la cuenta.
El Metro explicó que el historial de viajes también será migrado al nuevo sistema. Durante el proceso, la actualización de esta información podría tardar algunos minutos.
Asimismo, los usuarios que mantengan saldo en sus tarjetas que no hayan utilizado durante un periodo prolongado no tendrán que realizar ningún trámite. Ese saldo será migrado automáticamente al nuevo sistema y su vigencia se renovará a partir de la fecha en que se complete la actualización.
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