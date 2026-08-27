Metro de Panamá actualiza su sistema de cobro: recargas estarán pausadas de sábado a domingo

El Metro de Panamá informó que, tras la instalación de los nuevos validadores en sus estaciones, la empresa SONDA realizará este sábado 29 de agosto la migración al nuevo sistema de cobro, proceso que podría generar algunos cambios temporales en el servicio.

La actualización comenzará a partir de las 8:00 p.m. del sábado 29 de agosto y se extenderá hasta las 3:00 a.m. del domingo 30 de agosto. Durante este periodo estarán pausadas las recargas en todos los canales disponibles, incluyendo la aplicación, las boleterías y los puntos de venta físicos.

Sin embargo, el Metro aclaró que las tarjetas continuarán funcionando con normalidad para viajar. Los usuarios podrán utilizar el saldo que ya tengan disponible, por lo que se recomienda verificar y contar con suficiente saldo antes del inicio de la migración.

Tras la actualización, el primer viaje podría tardar unos segundos en ser validado. La recomendación es esperar unos instantes hasta que el sistema confirme el pase.