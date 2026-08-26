Fiscalía mantiene abierta investigación por presunta falsedad y asociación ilícita contra el Meduca

La investigación por presunta falsedad, asociación ilícita y otros delitos en perjuicio del Ministerio de Educación (Meduca) se mantiene abierta, luego de que la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada desplegara este miércoles 26 de agosto la Operación Credenciales 1.0.

La fiscal segunda superior contra la Delincuencia Organizada, Elizabeth Carrión, confirmó que las diligencias continúan y que hasta la mañana de este miércoles se habían realizado más de 21 allanamientos, además de varias aprehensiones.

Carrión explicó que la operación tiene como objetivo ubicar a personas y recopilar indicios que puedan estar relacionados con los hechos bajo investigación.

“La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, viene desarrollando la Operación Credenciales 1.0”, declaró la fiscal.

De acuerdo con Carrión, las diligencias realizadas forman parte de una investigación que busca esclarecer posibles hechos delictivos cometidos presuntamente en perjuicio del Meduca.

La fiscal señaló que los allanamientos están dirigidos a obtener elementos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han dado por concluida la investigación, por lo que las diligencias podrían continuar en las próximas horas.

Carrión informó además que las personas aprehendidas durante la Operación Credenciales 1.0 serán llevadas ante los tribunales de garantías, donde se definirá su situación jurídica.

En estas audiencias, el Ministerio Público deberá presentar los elementos que sustentan las investigaciones y las solicitudes que correspondan frente a los aprehendidos.

La fiscal reiteró que la investigación permanece en desarrollo, mientras el Ministerio Público continúa recabando información y evidencias para establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades penales relacionadas con los hechos investigados en perjuicio del Ministerio de Educación.