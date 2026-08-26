Édgar Bárcenas ficha por el Iraklis FC de Grecia

Otra oportunidad para el panameño Édgar Yoel Bárcenas en Europa. El Iraklis FC de la Superliga de Grecia hizo oficial su contratación para esta temporada 2026-2027 en el máximo circuito del fútbol griego.

A través de las redes sociales del club griego, se hizo oficial la contratación del futbolista de 32 años. Es importante destacar que el mediocampista firma por una temporada, es decir hasta junio del 2027. Esta será la tercera experiencia que tendrá Bárcenas en el viejo continente tras jugar en Croacia y en España anteriormente.

En el país balcánico jugó para el RNK Split, mientras que en España vistió los colores del Real Oviedo, Girona y Leganés, todos en la segunda división. En su regreso para el continente americano, jugó para el Mazatlán por las siguientes tres temporadas.

En los últimos días había cierta incertidumbre sobre el futuro cercano del panameño tras la desaparición del Mazatlán de la Liga MX. El cupo del equipo fue comprado por el Atlante y Bárcenas no fue tomado en cuenta para el proyecto del nuevo inquilino de la liga mexicana.

En cuanto al Iraklis, es un equipo recién ascendido a la primera división de Grecia. El equipo juega en la ciudad de Salónica, siendo esta la segunda ciudad más importante y poblada del país. Está ubicado en el norte del mar Egeo y es la capital de la región de Macedonia Central.

Bárcenas será dirigido por el entrenador italiano Walter Mazzarri, quien en su momento fue el director técnico de equipos importantes como el Napoli, Inter de Milán, Torino, Cagliari, entre otros.

El Iraklis tendrá un difícil reto esta temporada y su objetivo será mantener la permanencia. Su primer partido de la temporada cayeron estrepitosamente ante el AEK Athens 4-0 en condición de visitante. Se espera que Bárcenas se reporte inmediatamente con el club para ponerse a las órdenes de Mazzarri e intentar llegar al próximo partido contra el NFC Volos.