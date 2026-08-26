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Perfil de X publica amenaza de muerte contra el presidente Abelardo De La Espriella

El autor incluso respondió con burlas a usuarios que pidieron reportar la amenaza ante las autoridades.
El autor incluso respondió con burlas a usuarios que pidieron reportar la amenaza ante las autoridades. AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 26/08/2026 10:17
El perfil @gNaro_03, que publica mensajes críticos contra el Gobierno y contra figuras políticas, escribió: “Abelardo morirá el 9 de noviembre de 2026 a las 5:35 p.m.”.

Una cuenta de X publicó una amenaza de muerte contra el presidente colombiano Abelardo De La Espriella y fijó una fecha y hora para el supuesto ataque, informó la revista Semana.

El perfil @gNaro_03, que publica mensajes críticos contra el Gobierno y contra figuras políticas, escribió: “Abelardo morirá el 9 de noviembre de 2026 a las 5:35 p.m.”.

De acuerdo con la información publicada por Semana, el perfil señala que su autor escribe desde la denominada “Megacárcel del Caribe” y se identifica como estudiante de Derecho bajo el nombre de “triplepapito”.

La cuenta también mantiene fijado un mensaje en el que expresa su oposición al mandatario: “Siempre te odiaré, Abelardo De La Espriella, y a todos los que votaron por ti. Siempre te haré oposición”.

El autor incluso respondió con burlas a usuarios que pidieron reportar la amenaza ante las autoridades. En una de sus publicaciones escribió: “Ya hay uno dizque arrobando al CAI virtual, ayuda, jajaja”.

Además, el perfil también publicó mensajes dirigidos contra el expresidente Gustavo Petro. En una de sus publicaciones escribió: “Un hada ha perdido sus alas. Petro tuitero, siempre serás recordado”.

Perfil de X publica amenaza de muerte contra el presidente Abelardo De La Espriella
Tomado de X

En otros mensajes, el usuario afirmó que mataría a Petro y lo acusó de apropiarse de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La cuenta también publicó críticas contra Israel y mensajes dirigidos a la embajadora de ese país en Colombia, Vivian Aisen.

La amenaza ocurre mientras el gobierno de De La Espriella impulsa medidas contra las estructuras criminales y las personas privadas de libertad.

Según Semana, durante sus primeros 16 días de gobierno el mandatario firmó más de 30 extradiciones.

“El mensaje para los criminales es claro: no habrá refugio, privilegios ni contemplaciones”, afirmó el presidente al referirse a su política de seguridad.

El martes, De La Espriella informó en X que ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) adoptar nuevas medidas contra personas privadas de libertad que, según el mandatario, continúan con actividades delictivas desde las cárceles.

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