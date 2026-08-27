Sismo de magnitud 4,4 sacudió Colombia este jueves; fue sentido en varias ciudades

Un nuevo sismo se registró la mañana de este jueves 27 de agosto en Colombia, un día después del movimiento telúrico de magnitud 5,1 que tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander, y que fue sentido en diferentes zonas del país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor de este jueves tuvo una magnitud de 4,4 y ocurrió a las 10:25 a.m.

Según el reporte citado por el diario El Tiempo, el epicentro se ubicó en el municipio de Istmina, Chocó, a una profundidad de 43 kilómetros. El evento tuvo una latitud de 4,54° y una longitud de -76,74°.

El SGC informó inicialmente que el movimiento había tenido una magnitud de 4,2, pero minutos después actualizó la información y estableció la magnitud definitiva en 4,4.

Entre los municipios más cercanos al epicentro se encuentran Sipí, Chocó, a 17 kilómetros; Nóvita, a 49 kilómetros, y El Dovio, Valle del Cauca, a 56 kilómetros.

El movimiento también fue reportado por ciudadanos en redes sociales, quienes aseguraron haberlo sentido en diferentes municipios y ciudades de Colombia.

Entre los lugares desde donde se recibieron reportes figuran Cali, Buenaventura, Palmira, Jamundí, Popayán, Pereira, Armenia, Yumbo, Montería y La Tebaida.

El nuevo temblor se produjo un día después del sismo de magnitud 5,1 registrado en Los Santos, Santander, que también fue percibido en varias regiones del territorio colombiano.

El SGC es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia y actualizar los datos de magnitud, profundidad y localización de los movimientos telúricos.

Hasta el momento, la información disponible sobre el sismo de este jueves no señala daños asociados al movimiento.