Terremoto en Colombia deja 160 réplicas: nuevos sismos sacuden Chocó este viernes

La tierra continúa estremeciéndose en el departamento colombiano del Chocó. Cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, una nueva secuencia de temblores fue registrada durante la madrugada y la mañana de este viernes 14 de agosto.

De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los movimientos sísmicos alcanzaron magnitudes de entre 3,0 y 3,2, con epicentros localizados en distintos municipios chocoanos.

Uno de los primeros eventos ocurrió a las 3:44 a. m. cerca del municipio de Sipí. El sismo alcanzó una magnitud de 3,1, tuvo una profundidad superficial —menor a 30 kilómetros— y fue localizado aproximadamente a 10 kilómetros de esa localidad.

Posteriormente, a las 5:01 a. m., el organismo registró un temblor de magnitud 3,2 en San José del Palmar. Este movimiento se originó a una profundidad de 89 kilómetros.

La actividad sísmica continuó apenas 44 minutos después. A las 5:45 a. m., un nuevo evento de magnitud 3,0 fue localizado en el municipio de El Litoral del San Juan, también en el departamento del Chocó. Según el reporte oficial, tuvo una profundidad de 58 kilómetros.