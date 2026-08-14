Terremoto en Colombia deja 160 réplicas: nuevos sismos sacuden Chocó este viernes

La tierra continúa estremeciéndose en el departamento colombiano del Chocó. Cuatro días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, una nueva secuencia de temblores fue registrada durante la madrugada y la mañana de este viernes 14 de agosto.
De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), los movimientos sísmicos alcanzaron magnitudes de entre 3,0 y 3,2, con epicentros localizados en distintos municipios chocoanos.
Uno de los primeros eventos ocurrió a las 3:44 a. m. cerca del municipio de Sipí. El sismo alcanzó una magnitud de 3,1, tuvo una profundidad superficial —menor a 30 kilómetros— y fue localizado aproximadamente a 10 kilómetros de esa localidad.
Posteriormente, a las 5:01 a. m., el organismo registró un temblor de magnitud 3,2 en San José del Palmar. Este movimiento se originó a una profundidad de 89 kilómetros.
La actividad sísmica continuó apenas 44 minutos después. A las 5:45 a. m., un nuevo evento de magnitud 3,0 fue localizado en el municipio de El Litoral del San Juan, también en el departamento del Chocó. Según el reporte oficial, tuvo una profundidad de 58 kilómetros.
Otro temblor fue detectado a las 8:08 a. m. en el municipio de Istmina. El movimiento alcanzó una magnitud de 3,2 y tuvo una profundidad inferior a los 30 kilómetros, por lo que fue clasificado como superficial.
El epicentro estuvo situado aproximadamente a 23 kilómetros de Sipí, una de las zonas próximas al punto donde se originó el devastador terremoto del pasado lunes 10 de agosto.
Los eventos superficiales pueden percibirse con mayor intensidad en las comunidades cercanas debido a la poca distancia existente entre el punto de origen del movimiento y la superficie terrestre. Sin embargo, hasta el momento no se han informado nuevos daños o personas afectadas por estos temblores.
La sucesión de movimientos ocurre mientras Colombia todavía enfrenta las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 registrado durante la mañana del lunes.
El Servicio Geológico Colombiano contabilizó 160 réplicas posteriores al evento principal. En su informe con corte a las 7:00 a. m. del jueves 13 de agosto, la entidad detalló que 12 de esos movimientos superaron la magnitud 3,0 y uno alcanzó una intensidad superior a 4,0.
Las autoridades mantienen la vigilancia sobre la evolución de la actividad sísmica en el Chocó, convertido en el epicentro de una emergencia que ha provocado graves daños y mantiene en alerta a sus habitantes.
El Gobierno de Perú moverá todos los días feriados a los viernes para así potenciar el turismo interno y mejorar la productividad, informó el ministro...
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...