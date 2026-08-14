Smoke Arena 2026: Panamá y Costa Rica se enfrentan en una batalla de ‘pitmasters’

Panamá será escenario de uno de los encuentros más importantes de la disciplina de la cocción a parrilla con la celebración de ‘Smoke Arena: Batalla de Naciones’, un torneo que reunirá a los 16 mejores pitmasters de Panamá y Costa Rica en una competencia que se desarrollará bajo la modalidad de la eliminación directa.

El evento busca impulsar el desarrollo del BBQ competitivo en el país, promover el intercambio de conocimientos entre expertos de la región y consolidarse como una cita de referencia dentro del calendario gastronómico nacional.

A diferencia de otros certámenes culinarios, la competencia se desarrollará bajo un formato de eliminación directa, en el que cada enfrentamiento definirá quién continúa en carrera y quién queda fuera del torneo. No habrá segundas oportunidades para los participantes.

Para esta edición, el corte protagonista será el ‘Boston Butt’, una pieza obtenida de la parte superior del hombro del cerdo y considerada uno de los mayores desafíos técnicos dentro del barbecue estadounidense. Su preparación exige una cocción lenta y prolongada a bajas temperaturas, conocida como ‘low & slow’, que permite transformar el colágeno en una textura tierna y jugosa, ideal para la elaboración del tradicional ‘pulled pork’.

Los organizadores destacan que este corte representa una verdadera prueba de habilidad para los competidores, ya que demanda precisión en el manejo del fuego, el humo y los tiempos de cocción.

La evaluación de las preparaciones estará a cargo de jueces certificados bajo la supervisión de la Asociación de Asadores de Panamá. El torneo utilizará un sistema digital de tabulación diseñado para garantizar la transparencia y trazabilidad de los resultados.

Los jueces valorarán aspectos como la presentación, textura, sabor, cocción y ejecución integral de cada plato, asegurando que las clasificaciones respondan exclusivamente al desempeño de los participantes.

Para Jorge Cabredo, integrante del comité organizador, el certamen representa una oportunidad para elevar el nivel del barbecue competitivo en la región.

“Smoke Arena no solo enfrenta a dos selecciones; crea un espacio donde el conocimiento, la técnica y la pasión por el BBQ se convierten en el verdadero espectáculo. Queremos que cada edición eleve el estándar de la competencia y fortalezca esta comunidad en Centroamérica”, afirmó en una nota de prensa.

Cabredo añadió que el formato exigirá consistencia desde el inicio de la jornada. “Aquí no basta con cocinar bien una sola vez; cada decisión puede definir la permanencia o la eliminación del competidor”, señaló.

La actividad comenzará el próximo 21 de agosto con el sorteo oficial de emparejamientos en el Laboratorio BBQ, donde se definirán los duelos de eliminación directa. La competencia se celebrará el 22 de agosto en Padel City Brisas del Golf, escenario donde los equipos pondrán a prueba su estrategia, técnica y dominio del fuego.

La selección panameña estará integrada por Javier Córdoba, Mario Reyes, Alex Cheng, Jair Rojas, Luis Puyol, Robbie Iglesias, Luis Bonilla y Roberto Moreno, bajo la dirección de Boris Moreno. Por Costa Rica competirán Jesús Alvarado, Miguel Agüero, Jonny Chávez Jiménez, Marvin Rodríguez, Jordy Cano, Enmanuel López, Wilson Cerdas Romero y David Carrillo, dirigidos por Aaron Laurent.

Uno de los momentos más esperados será el desafío especial ‘Clash of Legends’, en el que los capitanes de ambas selecciones se enfrentarán en una batalla paralela que reunirá a dos referentes del barbecue centroamericano.

Más allá de definir qué país se alzará con la victoria, los organizadores esperan que Smoke Arena: Batalla de Naciones contribuya a la profesionalización del BBQ competitivo y fortalezca una comunidad que cada año suma nuevos aficionados y especialistas.

Con un formato de alta exigencia, criterios técnicos de evaluación y la participación de algunos de los principales exponentes de la región, el torneo busca proyectar a Panamá como un escenario cada vez más relevante para las competencias internacionales de barbecue.