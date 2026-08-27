Asamblea aprueba en tercer debate proyecto que amplía descuentos para jubilados y adultos mayores

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó al mediodía de este jueves 27 de agosto, en tercer debate, el proyecto de ley No. 226, que modifica la Ley No. 6 de 1987 y amplía los beneficios y descuentos para jubilados, pensionados y adultos mayores en Panamá.
La iniciativa fue aprobada con 47 votos a favor y uno en contra y plantea una actualización de los beneficios que actualmente contempla la legislación para este sector de la población.
El proyecto fue presentado originalmente como anteproyecto de Ley No. 291 y posteriormente fue fusionado con los proyectos de ley No. 225 y 227, prevaleciendo el No. 226.
¿Qué descuentos contempla el proyecto para jubilados?
El texto aprobado establece una serie de descuentos en servicios, productos y actividades para los beneficiarios de la ley. Entre los principales se encuentran:
50% de descuento en entradas a cines, teatros, actividades deportivas, centros de visitantes y otros espectáculos públicos.
25% de descuento en pasajes aéreos nacionales e internacionales.
50% de descuento en hoteles, moteles, hostales y pensiones de lunes a jueves.
30% de descuento en esos establecimientos los viernes, sábados y domingos.
15% de descuento en servicios de hospitales, clínicas, laboratorios privados, centros de imagenología y otros establecimientos de salud.
30% de descuento en medicamentos.
15% de descuento en la tasa de interés máxima que la ley permita cobrar en determinados préstamos.
15% de descuento en la anualidad de tarjetas de crédito y débito.
15% de descuento en pólizas de seguros contratadas para asegurar productos bancarios o financieros.
2% de descuento en la tasa de interés de préstamos hipotecarios para vivienda propia, bajo las condiciones establecidas en la iniciativa.
30% de descuento en el servicio de agua, para consumos de hasta B/.30 mensuales y cumpliendo los requisitos establecidos.
15% de descuento en insumos y productos para la salud e higiene humana.
20% de descuento en pañales desechables para adultos.
30% de descuento en internet y televisión por cable, para contratos residenciales de hasta B/.50.
25% de descuento en sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas, sillas de baño, camas hospitalarias y otros equipos de asistencia.
30% de descuento en gastos notariales de documentos, certificaciones o declaraciones a nombre del beneficiario.
¿Quiénes serían beneficiarios?
El proyecto establece que los beneficios aplicarán a panameños y extranjeros con permiso de residente permanente que tengan 55 años o más si son mujeres y 60 años o más si son hombres.
También incluye a todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad.
La iniciativa busca actualizar los beneficios establecidos en la Ley 6 de 1987 ante el aumento del costo de vida y las necesidades económicas de los adultos mayores.
El proyecto también establece sanciones para los establecimientos que se nieguen a aplicar los beneficios establecidos.
Las personas naturales o jurídicas que incumplan podrán ser sancionadas por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) con multas de entre $500 y $10,000.
En caso de reincidencia, la sanción podrá duplicarse.
La propuesta establece que el 50% de los recursos recaudados por estas multas será destinado al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados, mientras que el otro 50% irá al Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social.
Otro de los puntos incluidos en el proyecto establece que los descuentos y concesiones otorgados bajo esta ley serán deducibles en un 100% como crédito fiscal del impuesto sobre la renta.
Para acceder a este beneficio, los contribuyentes deberán contar con la documentación que acredite los descuentos otorgados, de acuerdo con la reglamentación correspondiente.
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