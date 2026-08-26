Nuevos descuentos para adultos mayores avanzan en la Asamblea

Los adultos mayores panameños podrían contar próximamente con nuevos beneficios y descuentos que contribuirían a mejorar su calidad de vida. Este miércoles, el pleno de la Asamblea Nacional discutió en segundo debate el proyecto de Ley No. 226, que busca ampliar el acceso a descuentos para personas de 55 años o más en el caso de las mujeres y de 60 años en adelante para los hombres.

La propuesta, impulsada por el diputado Javier Sucre, establece que el beneficio no estaría condicionado a que la persona sea jubilada de la Caja de Seguro Social (CSS), por lo que también alcanzaría a quienes, pese a tener la edad establecida, aún no reciben una jubilación.

Entre los productos y servicios contemplados se encuentran medicamentos, aparatos de ortopedia como bastones, sillas de ruedas, muletas y caminadoras, además de restaurantes, servicios de cable e internet y otros comercios.

Sucre explicó que la iniciativa busca ampliar los beneficios existentes para los adultos mayores y permitir que quienes no cuentan con una jubilación también puedan acceder a descuentos que ayuden a reducir sus gastos.

El diputado indicó que incluso los jubilados de la CSS podrían solicitar estos nuevos descuentos, debido a que el proyecto contempla productos y servicios que actualmente no están incluidos en la legislación vigente.

Para acceder al beneficio, la persona únicamente tendría que presentar su cédula y acreditar que cumple con la edad requerida, sin necesidad de presentar el carné de jubilado de la CSS.

Sucre también hizo un llamado a los comercios para que apoyen la iniciativa y cumplan con los descuentos establecidos. Recordó que estos beneficios serían deducibles en las declaraciones de impuesto sobre la renta de los comercios, por lo que, según explicó, no tendrían que asumir completamente el costo de los descuentos.

De aprobarse definitivamente, la medida representaría una ampliación de los beneficios dirigidos a los adultos mayores y podría aliviar parte de los gastos que enfrentan diariamente miles de familias panameñas.