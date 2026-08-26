Todo lo que debes saber del FIL 2026: más de 145 autores nacionales y escritores de 20 países

La XXII Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL Panamá 2026) abrió sus puertas este martes 25 de agosto en el Centro de Convenciones ATLAPA, con una programación que reúne a escritores, lectores, editoriales, artistas, educadores y familias hasta el próximo domingo 30 de agosto.

Bajo el lema de las historias que conectan a Panamá con el mundo, la feria contará durante seis días con más de 600 actividades, la participación de representantes de 20 países, más de 35 autores internacionales y 145 autores nacionales.

Uno de los principales atractivos de esta edición es la participación del Canal de Panamá como Invitado de Honor, en el marco de los diez años de la ampliación de la vía interoceánica. La presencia del Canal busca resaltar su importancia como símbolo de conexión entre continentes y como parte fundamental de la historia e identidad de Panamá.

La ceremonia inaugural incluyó la participación de autoridades nacionales, representantes del sector cultural y educativo y del administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales. La música “Aguas del Canal”, interpretada por Agrupaciones Folklóricas Unidas, bajo la dirección del profesor Luis Rodríguez, dio inicio al acto.

Durante la inauguración también se destacó el centenario de la Academia Panameña de la Lengua, institución que durante 100 años ha contribuido al estudio y preservación del idioma y al fortalecimiento de la cultura literaria del país.

Una feria para todas las edades

La programación de FIL Panamá 2026 está dirigida a públicos de todas las edades e incluye presentaciones de libros, conferencias, conversatorios, talleres, actividades infantiles y juveniles, exposiciones, espectáculos culturales y encuentros profesionales.

Entre las novedades de este año se encuentran Bbteca, un espacio de lectura y actividades dirigido a niños de hasta cinco años, y Espacio Silver, creado para promover la participación de los adultos mayores en las actividades culturales.

La feria también contará con espacios especializados como FILustrazos, el Seminario Internacional de Periodismo, el Congreso de Docentes, el Seminario Internacional de Derecho de Autor y la Red de Oportunidades Académicas y Editoriales.

La oferta cultural se complementa con actividades artísticas en la Tarima Artística Infantil y Juvenil y el Teatro Anayansi. Además, el Canal de Panamá presentará el miércoles 26 de agosto la obra “Sueños de un Istmo”, una producción original que busca acercar al público a la historia de esta vía interoceánica.

La ceremonia de apertura culminó con la presentación de “El Sueño de un Istmo”, dirigida por Leonte Bordanea y con música del compositor y productor Ricky Ramírez.

La FIL Panamá 2026 permanecerá abierta al público hasta el 30 de agosto, en horario de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., en el Centro de Convenciones ATLAPA. Las entradas están disponibles en Panaticket y en las taquillas del centro de convenciones.