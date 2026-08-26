Los libros más pequeños del mundo llegan a la FIL Panamá 2026 en formato miniatura

En medio de los grandes pabellones y estantes de la Feria Internacional del Libro de Panamá 2026, un espacio llama la atención precisamente por su reducido tamaño. Se trata del área de Los Libros Más Pequeños del Mundo, una editorial peruana que lleva décadas transformando obras, historias y conocimientos en diminutas publicaciones.

La propuesta nació en Perú en 1970, cuando el fundador Alberto Briceño Polo creó de manera artesanal su primer pequeño libro, Palabras que guían, a partir de pensamientos y frases que había recopilado.

La idea comenzó como una forma de compartir esas lecturas con sus amigos y posteriormente se convirtió en un proyecto editorial familiar.

Desde entonces, la empresa ha desarrollado más de 700 títulos y sus libros han circulado internacionalmente.

“Aquí todo es libro”, explican desde el espacio de exhibición en la feria, donde el tamaño no limita la variedad de contenidos. La colección incluye literatura infantil, obras clásicas, frases, adivinanzas, chistes, refranes y otros temas dirigidos tanto a niños como a adultos.

Entre los títulos que pueden encontrarse están clásicos como Peter Pan y El diario de Ana Frank. Este último también aparece registrado dentro del catálogo comercial de la editorial, mientras que Peter Pan cuenta con registro oficial de la Biblioteca Nacional del Perú.

Uno de los atractivos de la colección son también las obras que han sido divididas en varias partes. Es el caso de Don Quijote de la Mancha, cuya extensión llevó a la editorial a presentarlo en dos volúmenes. Algunas colecciones, además, vienen en grupos de tres, convirtiendo la lectura en una especie de juego de colección.

El concepto no termina en los libros. La editorial también fabrica pequeños muebles y bibliotecas diseñados especialmente para guardar los ejemplares. En los modelos más pequeños pueden colocarse alrededor de siete libros, mientras que los muebles de mayor tamaño tienen capacidad para aproximadamente 16.

También se ofrecen pequeñas libretas dirigidas a los niños para que puedan escribir y tomar apuntes.

La elaboración mantiene además un componente artesanal. De acuerdo con la información ofrecida en la feria, los libros son confeccionados manualmente y combinan procesos artesanales con la utilización de máquinas para la elaboración de las letras.

La producción de estos pequeños ejemplares ha sido descrita también por medios peruanos como un trabajo manual, con ejemplares que pueden alcanzar dimensiones de apenas unos centímetros.

La editorial ha convertido este formato en una propuesta internacional. Sus publicaciones han participado en ferias y eventos del libro alrededor del mundo; registros de la propia empresa señalan presencia en decenas de países y participación en ferias como Frankfurt, Guadalajara, Río de Janeiro, Hong Kong y París.

En Panamá, sus ejemplares también tienen presencia comercial a través de El Hombre de la Mancha, librería que ofrece títulos de la editorial.

La Cámara Panameña del Libro también registra a Los Libros Más Pequeños del Mundo como expositor en ediciones anteriores de la Feria Internacional del Libro de Panamá.

Durante la FIL Panamá 2026, los precios de los ejemplares varían según el tamaño y la edición, con opciones desde aproximadamente $3, $6 y $9, según lo informado en el espacio de exhibición.

Más que simples objetos diminutos, la colección busca demostrar que una obra puede reducirse en tamaño sin perder su esencia.