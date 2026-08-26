Trabajos en Miraflores del 5 al 6 de septiembre provocarán suspensión temporal del agua en algunas áreas

La Autoridad del Canal de Panamá realizará trabajos programados en la planta potabilizadora de Miraflores que podrían generar afectaciones temporales en el suministro de agua potable en varios sectores.
Las labores comenzarán el sábado 5 de septiembre a las 9:00 p.m. y se extenderán hasta el domingo 6 de septiembre a la 1:00 p.m., como parte de adecuaciones en los sistemas de producción y distribución del recurso.
Según explicó la entidad, estas acciones corresponden a medidas preventivas para disminuir el impacto que podrían generar los menores aportes de agua asociados a la reducción de las lluvias vinculada al fenómeno de El Niño.
Durante el período de trabajos se prevé un impacto en el servicio, aunque la magnitud dependerá del consumo que realicen los usuarios y de las reservas disponibles en cada sistema.
Entre las áreas donde podría registrarse una disminución del suministro se encuentran:
En estas zonas, la continuidad del servicio estará sujeta a un uso moderado y responsable del agua durante las maniobras.
La Autoridad del Canal también informó que algunos sistemas tendrán una suspensión temporal del suministro mientras se desarrollen los trabajos.
Esta medida afectará al sistema de Arraiján y al sistema oeste de la planta potabilizadora de Miraflores, que incluye sectores como Tucán, Panamá Pacífico y Veracruz.
Ante las posibles afectaciones, se recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar únicamente el agua que requieran para sus necesidades básicas.
La entidad también solicitó evitar el consumo innecesario y mantener un uso responsable del recurso durante el período de intervención.
Una vez culminen los trabajos, el suministro no se restablecerá necesariamente de manera inmediata en todos los sectores. La recuperación será progresiva, a medida que se estabilicen los sistemas de producción y distribución de agua potable.
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