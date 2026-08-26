Trabajos en Miraflores del 5 al 6 de septiembre provocarán suspensión temporal del agua en algunas áreas

La Autoridad del Canal de Panamá realizará trabajos programados en la planta potabilizadora de Miraflores que podrían generar afectaciones temporales en el suministro de agua potable en varios sectores.

Las labores comenzarán el sábado 5 de septiembre a las 9:00 p.m. y se extenderán hasta el domingo 6 de septiembre a la 1:00 p.m., como parte de adecuaciones en los sistemas de producción y distribución del recurso.

Según explicó la entidad, estas acciones corresponden a medidas preventivas para disminuir el impacto que podrían generar los menores aportes de agua asociados a la reducción de las lluvias vinculada al fenómeno de El Niño.

Durante el período de trabajos se prevé un impacto en el servicio, aunque la magnitud dependerá del consumo que realicen los usuarios y de las reservas disponibles en cada sistema.

Entre las áreas donde podría registrarse una disminución del suministro se encuentran: