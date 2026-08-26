Wisin revela que la Universidad del Perreo es su nuevo álbum

El anuncio de formalizar la historia del reguetón mediante una institución académica duró una semana. El puertorriqueño Juan Luis Morera Luna, conocido como Wisin, confirmó que la denominada “Universidad del Perreo” (UDP) corresponde a una estrategia de mercadeo para promocionar su nuevo disco de estudio.

El proyecto, presentado el pasado 17 de agosto como una iniciativa con sede en Cayey para dotar al género urbano de investigación y rigor histórico, habilitó un registro web que acumuló a más de 500,000 personas inscritas. Sin embargo, mediante un nuevo comunicado emitido este 24 de agosto, el artista aclaró que el “material de estudio” alude al pre-save de su producción discográfica, con fecha de estreno programada para el 4 de septiembre.

El movimiento promocional utilizó elementos gráficos y terminología académica para sostener la narrativa. En imágenes difundidas por la campaña, un tablero escolar expone fórmulas conceptuales como el “Teorema del Perreo” —definido como la multiplicación del movimiento, la cadera y el ritmo—, el “Nivel de Conexión” y una “Tabla Periódica del Perreo” con elementos ficticios como Actitud (At), Flow (Fl), Reggaetón (Rg), Perreo (Pr), Swag (Sw) y Respeto (Rs).

La producción musical incluirá colaboraciones de artistas urbanos como Ivy Queen, Jowell & Randy, Jory Boy y el colombiano Kapo, entre otros exponentes.

El caso evidencia el uso de técnicas de anticipación en la industria musical, donde la creación de proyectos hipotéticos sirve como mecanismo para la captura masiva de prospectos en plataformas de distribución digital antes del lanzamiento oficial de un álbum.