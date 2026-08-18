Wisin lanza la ‘Universidad del Perreo’ para formalizar la historia del reguetón tras 30 años de carrera

Con el argumento de formalizar el estudio e impacto de la música urbana tras más de tres décadas de trayectoria, el cantante puertorriqueño Wisin anunció la creación de la llamada “Universidad del Perreo” (UDP), con sede en Cayey, Puerto Rico.

La propuesta fue presentada este lunes 17 de agosto de 2026 mediante un comunicado oficial emitido por el artista como una entidad destinada al estudio, la preservación y la difusión de la historia del reguetón, un movimiento musical que pasó de las calles del Caribe a convertirse en un fenómeno global.

Según el documento divulgado a los medios, Wisin —cuyo nombre legal es Juan Luis Morera Luna— busca dotar al género urbano de un marco de investigación histórica. “Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece”, manifestó el intérprete boricua famoso por haber integrado el dúo Wisin & Yandel, conocido en la industria como “El Dúo de la Historia”.

A pesar del alcance del anuncio, el proyecto no precisó si la entidad contará con certificación académica oficial expedida por autoridades educativas, ni detalló la infraestructura, inversión requerida o la nómina docente encargada de los cursos.

El anuncio deja abierta la interrogante sobre si la UDP operará como una fundación cultural, un museo de la música urbana o un concepto de mercadeo vinculado a la marca del exponente boricua.