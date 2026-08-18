Panama Jazz Festival rendirá homenaje a Jimmy Maxwell en su 24.ª edición

La música como herramienta de transformación, educación y encuentro cultural será nuevamente el eje del Panama Jazz Festival, que celebrará su 24.ª edición del 14 al 16 de enero de 2027, con un homenaje al contrabajista y bajista panameño Jimmy Maxwell, figura fundamental en el desarrollo del llamado Tambo Jazz.

Durante la primera conferencia de prensa del festival, realizada este martes 18 de agosto en Ciudad del Saber, el director artístico Danilo Pérez destacó la importancia de mantener este proyecto cultural en el país y de acercar la música a niños, jóvenes, estudiantes, familias y público en general.

“Es importante que sigamos produciendo este tipo de eventos porque el jazz sensibiliza al ser humano. Le da la oportunidad a los jóvenes, a los niños, para que practiquen códigos de ética, valores humanos que son importantísimos, especialmente hoy en día”, expresó Pérez.

El músico panameño también resaltó que la música tiene un impacto que va más allá del escenario.

“Por ejemplo, la música nos une, la música nos conecta, la música es terapia también. Y a través de la música, los muchachos jóvenes empiezan a practicar la creatividad. Todo ese tipo de prácticas son las que uno aprende a través de la música”, señaló.

“No es solamente hacer música, pero es que la música te humaniza. Son valores importantes, sobre todo en los periodos que estamos viviendo hoy en día”, agregó.

Un homenaje a Jimmy Maxwell

Para esta edición, el festival decidió dedicar su homenaje a Jimmy Maxwell, músico afroantillano panameño y uno de los exponentes vinculados al desarrollo del Tambo Jazz.

Pérez explicó que cada año el festival busca rescatar y documentar figuras importantes de la historia del jazz panameño.

“Jimmy Maxwell es parte del movimiento llamado Tambo Jazz, que ha sido una de nuestras grandes glorias panameñas, ese movimiento que estaba Víctor Boa, estaba Matt Gordo, Barbara Wilson y que yo tuve el privilegio de poder ser testigo y participar muy poquito de ese movimiento”, dijo.

El concepto visual de esta edición fue desarrollado por la diseñadora Serena Praca y centrado en la idea de la luz.

“La idea es que la música es la luz, la música es la luz que ilumina el camino de las personas y de las comunidades”, se explicó durante la presentación. “La misión del Panama Jazz Festival, darle luz a las personas de todas las edades, de cero a cien, que se iluminen con la música”, añadieron.

Una programación con artistas nacionales e internacionales

La edición 2027 contará con una programación que reunirá a músicos nacionales e internacionales y tendrá actividades en diferentes espacios, entre ellos el Teatro Ateneo, la Plaza de Ciudad del Saber, el Teatro El Dorado y el Cuadrángulo Central.

Este último será nuevamente uno de los espacios gratuitos y al aire libre del festival.

Entre los invitados internacionales mencionados durante la conferencia se encuentran Paquito D’ Rivera. También estará presente Chiara Izzi, cantante y compositora italiana, quien fue ganadora del primer premio del concurso vocal del Montreux Jazz Festival.

La representación panameña incluirá a agrupaciones y músicos como Naitafón, que celebrará sus 60 años, Billy Herron y su grupo, Ceiba Collective, liderizado por la panameña Chani Torres, además de músicos de la Fundación Danilo Pérez.

La educación como parte del festival

La formación musical continuará siendo uno de los pilares del Panama Jazz Festival. La programación educativa contará con la participación de instituciones y agrupaciones internacionales, entre ellas el Berkeley Global Jazz Institute, New England Conservatory, Herbie Hancock Institute of Jazz, Brown University Big Band y New York Jazz Academy.

También participarán la Fundación Danilo Pérez y el Conservatorio de Santiago de Chile.

Las nuevas generaciones por la música

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó el papel que desempeña el festival como espacio de encuentro cultural y de formación para las nuevas generaciones.

“Panamá es sede de este diálogo cultural y al mismo tiempo protagonista de una importante misión que invierte en nuestra niñez y juventud, tal como lo estableció en su doctorado de pedagogía el maestro Pérez, padre de Danilo.”, manifestó.

Herrera también planteó la importancia de integrar otras expresiones artísticas a los procesos de formación.

“Ya mí en lo personal la danza ha sido el motor de mi vida misma, pero sin la música no hay una buena danza, pero si no hay música se danza, porque la vida es una danza y hay que vivirla así, con música, con danza y pienso que los niños y las niñas y la juventud hay que darle esos espacios de creatividad, que exploren esos momentos tan especialesque son únicos que se construyen en la vida joven y sobre todo en la niñez”, agregó.

La ministra cerró destacando su participación en la presentación: “Es por ello que agradezco el alto honor que me confieren para acompañarnos en esta presentación de la 14ª edición de este gran evento que se celebra en los días 14, 15 y 16 de enero de 2027 aquí en la ciudad de Saber.”

Un festival que busca conectar a Panamá

Para Danilo Pérez, la permanencia del festival también representa una oportunidad para generar esperanza y fortalecer los vínculos entre las personas.

“Llenarnos de buenas noticias es importante. Llenar el espíritu de esperanza, redefinir la palabra esperanza, reimaginar un Panamá del futuro que viene”, afirmó.

Pérez invitó además a las familias a participar y brindar a sus hijos la oportunidad de acercarse a la música y a las actividades del festival.

“Las familias que le den oportunidades a sus hijos, que a través de estos eventos hacen la parte de la práctica de unirse. Que vengan, el festival es un evento que hoy en día es proyecto país. Pero es porque se ha agarrado un espacio muy importante en el corazón de todo el Panamá”, dijo.