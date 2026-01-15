Panama Jazz Festival, un encuentro que tiende puentes

Por otro lado, la Alcaldía apoyará la logística de la edición de este año como parte de lo resuelto en un encuentro – caracterizado como cordial - cuyos resultados se anunciarán en el tradicional concierto de cierre al aire libre, el cual se llevará a cabo este sábado 17 de enero en el Cuadrángulo Central de la Ciudad del Saber.

No obstante, La Estrella de Panamá supo en exclusiva que tanto el director artístico del festival Danilo Pérez, la directora ejecutiva del certamen Patricia Zárate de Pérez y la directora ejecutiva de la Fundación Danilo Pérez Aleida Duartes sostuvieron recientemente una reunión con el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, en la que se acordó la renovación del contrato del apoyo financiero al festival durante tres años, a partir del 2027.

Con un interludio musical de las agrupaciones de música típica Vitradanzas Panamá y Tuna La Candela dio comienzo una conferencia de prensa llena de expectación sobre un evento que este año se tuvo que acortar a tres días debido a la falta de apoyo económico tanto de la Autoridad de Turismo de Panamá como de la Alcaldía de Panamá.

En tanto, el homenajeado de este año será el legendario saxofonista panameño Gladstone ‘Bat’ Gordon, quien fuera conocido como el ‘Charlie Parker de Panamá’. Siendo formado desde niño en un entorno familiar vinculado a la música, Gordon integró agrupaciones emblemáticas como Mocambo 5, Jazz All-Stars y el Víctor Boa Jazz Combo, además de ser un miembro destacado en los clubes de jazz del país con su estilo marcado predominantemente por el bebop , el swing y la candencia del Tambo Jazz, que a día de hoy sigue retumbando en distintas generaciones.

Durante el festival, se presentará un cartel de artistas tanto nacionales como internacionales que estará integrado por el pianista y compositor Danilo Pérez – quien también funge como director artístico del festival -, John Patitucci, Brian Blade & Legacy of Wayne Shorter, Ravi Coltrane, Tia Fuller, Terri Lyne Carrington, Nadia Washington, Idania Dowman, Lucas Falla y Carolina Pérez. Ellos formarán parte de una actividad cuya programación no solo contempla conciertos, sino galas y otras actividades educativas.

El Festival de Jazz de Panamá dio comienzo ayer a su andadura de música, cultura e integración social con la celebración de una conferencia de prensa que no solo significó una reivindicación del poder de la música para sanar personas y estrechar puentes, sino una declaración de intenciones por parte del Estado panameño en el apoyo de este evento que se lleva celebrando desde hace 23 ocasiones consecutivas.

La música como vía de superación

Más allá de recalcar el medio millón de personas impactadas como prueba fehaciente del impacto del festival, el director artístico del certamen Danilo Pérez puso énfasis en el impacto positivo que brinda la música a la salud, tal como se evidenció en los tiempos de la pandemia, en los cuales el confinamiento produjo una búsqueda de sosiego en la cultura.

“La capacidad de transformación social a la música es real, y no es solo entretenimiento. A veces, hay una confusión cuando hablamos de la música. Sería necesario tener una ley que conecte la música con la promoción de la buena salud, para bajar los niveles de estrés y ayudar a los demás mediante la musicoterapia”, resumió.

Pérez también evocó su infancia durante sus declaraciones, y se trasladó a cuando tenía tan solo tres o cuatro años cuando su padre Danilo Pérez le enseñaba, al ritmo de la música, elementos matemáticos tales como la suma y la multiplicación como una rutina diaria que le permitió memorizar fácilmente una información que podría ser complicada al principio para un niño de esa edad.

“Empecé mi vida conociendo el mundo a través de la música. Mi padre es el culpable por haberme metido en esto”, dijo entre risas.

Desbordado de gratitud – tanto por Panamá como sus mentores y colegas artistas – que han sido fundamentales en la concepción del festival, Pérez se mantuvo en su convicción de que la música puede abrir puertas, derribar barreras y recordar que todas las personas merecen tener acceso a una educación musical y a una vida cultural digna.

Al tiempo que tuvo sentidos agradecimientos tanto por su esposa, la directora ejecutiva del Festival de Jazz de Panamá Patricia Zárate – a la que define como su compañera de victorias y derrotas – como a la directora ejecutiva de la Fundación Danilo Pérez Aleida Duartes, y la ministra de Cultura Maruja Herrera quien reafirmó el apoyo estatal a actividades como el Festival de Jazz. Pérez también tuvo guiños hacia diversos artistas como Érika Ender, Rubén Blades y Omar Alfanno, por apoyar continuamente el evento a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria.

“Aquí no solo hablamos de jazz, hablamos de humanidad, historia, equidad y futuro (...) Muchas veces este es un trabajo silencioso e invisible pero la labor que todos hacen es imprescindible para mantener vivo ese sueño durante los momentos más difíciles. Gracias por no rendirse y seguir adelante cuando el camino se ha puesto cuesta arriba”, resaltó Pérez ante los presentes, ante los que también extendió su agradecimiento a instituciones académicas como el Berklee College of Music (Boston, Estados Unidos) y el Conservatorio Nacional de Música (Chile).

Más de seis millones de dólares en becas fueron otorgados durante la trayectoria del festival a estudiantes que pudieron cumplir su sueño de estudiar en estas y otras universidades del mundo.

Por su lado, la directora ejecutiva del Festival de Jazz de Panamá Patricia Zárate de Pérez hizo hincapié en el vínculo indiscutible entre la música y el desarrollo social. “Tenemos que parar de hacernos una pregunta de algo que ya está comprobado desde hace 60,000 años por diversos disciplinas como la paleontología. No hay discusión al respecto.”, recalcó Zárate, quien puso sobre la mesa la capacidad del festival de jazz de ser un catalizador del turismo tanto cultural e histórico.

La ministra de Cultura Maruja Herrera, en tanto, dio un espaldarazo al Festival de Jazz al que catalogó como uno de los eventos culturales más importantes del país a nivel musical debido a su “alta calidad artística” como su “enfoque integral” como plataforma de formación, intercambio cultural, enriquecimiento artístico y oportunidades para niñas niños y jóvenes en un evento que no solo consiste en conciertos sino en mentorías y clases magistrales, entre otras actividades destinadas a orientar a los artistas del mañana, y dijo que su ministerio “no entiende de límites” a la hora de apoyar eventos de este tipo.

“No entendemos de límites porque creemos en la cultura como motor del desarrollo y en la juventud como protagonista de nuestra nación”, expresó la ministra.

Herrera aprovechó entonces para extenderle la mano a los organizadores del Festival de Jazz con el objetivo de reorganizar criterios junto con el Ministerio de Cultura, con el fin de abrir una nueva etapa en la proyección del festival de jazz.

El presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber Jorge Arosemena manifestó por su parte la gran satisfacción que le supone a esta entidad el ser la sede principal de un evento que contempla a la música como un vehículo para el entendimiento entre semejantes.

“Este es un festival especialmente importante en un contexto en el que tenemos un mundo tan convulso. El festival también es un espacio de esperanza para muchas familias y para los jóvenes que se están formando”, apuntó.