Panama Jazz Festival, un encuentro que tiende puentes

Más allá de recalcar el medio millón de personas impactadas como prueba fehaciente del impacto del festival, el director artístico del certamen Danilo Pérez puso énfasis en el impacto positivo que brinda la música a la salud, tal como se evidenció en los tiempos de la pandemia, en los cuales el confinamiento produjo una búsqueda de sosiego en la cultura.'La capacidad de transformación social a la música es real, y no es solo entretenimiento. A veces, hay una confusión cuando hablamos de la música. Sería necesario tener una ley que conecte la música con la promoción de la buena salud, para bajar los niveles de estrés y ayudar a los demás mediante la musicoterapia', resumió.Pérez también evocó su infancia durante sus declaraciones, y se trasladó a cuando tenía tan solo tres o cuatro años cuando su padre Danilo Pérez le enseñaba, al ritmo de la música, elementos matemáticos tales como la suma y la multiplicación como una rutina diaria que le permitió memorizar fácilmente una información que podría ser complicada al principio para un niño de esa edad. 'Empecé mi vida conociendo el mundo a través de la música. Mi padre es el culpable por haberme metido en esto', dijo entre risas. Desbordado de gratitud – tanto por Panamá como sus mentores y colegas artistas – que han sido fundamentales en la concepción del festival, Pérez se mantuvo en su convicción de que la música puede abrir puertas, derribar barreras y recordar que todas las personas merecen tener acceso a una educación musical y a una vida cultural digna. Al tiempo que tuvo sentidos agradecimientos tanto por su esposa, la directora ejecutiva del Festival de Jazz de Panamá Patricia Zárate – a la que define como su compañera de victorias y derrotas – como a la directora ejecutiva de la Fundación Danilo Pérez Aleida Duartes, y la ministra de Cultura Maruja Herrera quien reafirmó el apoyo estatal a actividades como el Festival de Jazz. Pérez también tuvo guiños hacia diversos artistas como Érika Ender, Rubén Blades y Omar Alfanno, por apoyar continuamente el evento a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria.'Aquí no solo hablamos de jazz, hablamos de humanidad, historia, equidad y futuro (...) Muchas veces este es un trabajo silencioso e invisible pero la labor que todos hacen es imprescindible para mantener vivo ese sueño durante los momentos más difíciles. Gracias por no rendirse y seguir adelante cuando el camino se ha puesto cuesta arriba', resaltó Pérez ante los presentes, ante los que también extendió su agradecimiento a instituciones académicas como el Berklee College of Music (Boston, Estados Unidos) y el Conservatorio Nacional de Música (Chile). Más de seis millones de dólares en becas fueron otorgados durante la trayectoria del festival a estudiantes que pudieron cumplir su sueño de estudiar en estas y otras universidades del mundo.Por su lado, la directora ejecutiva del Festival de Jazz de Panamá Patricia Zárate de Pérez hizo hincapié en el vínculo indiscutible entre la música y el desarrollo social. 'Tenemos que parar de hacernos una pregunta de algo que ya está comprobado desde hace 60,000 años por diversos disciplinas como la paleontología. No hay discusión al respecto.', recalcó Zárate, quien puso sobre la mesa la capacidad del festival de jazz de ser un catalizador del turismo tanto cultural e histórico.La ministra de Cultura Maruja Herrera, en tanto, dio un espaldarazo al Festival de Jazz al que catalogó como uno de los eventos culturales más importantes del país a nivel musical debido a su 'alta calidad artística' como su 'enfoque integral' como plataforma de formación, intercambio cultural, enriquecimiento artístico y oportunidades para niñas niños y jóvenes en un evento que no solo consiste en conciertos sino en mentorías y clases magistrales, entre otras actividades destinadas a orientar a los artistas del mañana, y dijo que su ministerio 'no entiende de límites' a la hora de apoyar eventos de este tipo.'No entendemos de límites porque creemos en la cultura como motor del desarrollo y en la juventud como protagonista de nuestra nación', expresó la ministra.Herrera aprovechó entonces para extenderle la mano a los organizadores del Festival de Jazz con el objetivo de reorganizar criterios junto con el Ministerio de Cultura, con el fin de abrir una nueva etapa en la proyección del festival de jazz.El presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber Jorge Arosemena manifestó por su parte la gran satisfacción que le supone a esta entidad el ser la sede principal de un evento que contempla a la música como un vehículo para el entendimiento entre semejantes. 'Este es un festival especialmente importante en un contexto en el que tenemos un mundo tan convulso. El festival también es un espacio de esperanza para muchas familias y para los jóvenes que se están formando', apuntó.