Aprehenden a exjefa de Cobranzas de la DGI por presunto peculado

Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, en coordinación con agentes de la Dirección de Investigación Judicial, aprehendió a una exjefa de Cobranzas de la Dirección General de Ingresos (DGI), investigada por el presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de peculado.

La diligencia de allanamiento se realizó en el sector de Brisas del Golf, donde fue capturada la exfuncionaria, quien ocupó el cargo entre los años 2020 y 2024.

Durante la operación, las autoridades también ordenaron la aprehensión provisional de un bien inmueble —un apartamento ubicado en el área de Bella Vista— propiedad de la investigada, cuyo valor asciende a $145,000, según consta en la escritura de compraventa.

De acuerdo con la Procuraduría, en el marco de la investigación se han recopilado elementos de convicción en cinco causas que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, vinculadas a denuncias presentadas por la DGI.

Las pesquisas guardan relación con el presunto reconocimiento irregular de créditos fiscales por la compra e instalación de equipos fiscales a diversas empresas, a través de resoluciones fraudulentas que habrían generado créditos ficticios en perjuicio del Estado.

Las cuantías investigadas en estas cinco carpetas superan los 500 mil dólares.

El Ministerio Público informó que en las próximas horas solicitará audiencias de solicitudes múltiples para legalizar la aprehensión, formular imputación y pedir la imposición de medidas cautelares en todas las causas abiertas.

En este proceso figuran seis personas imputadas: tres exfuncionarios y tres particulares.