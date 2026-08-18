Denuncia en redes obliga a Migración a abrir investigación en Chiriquí

El Servicio Nacional de Migración (SNM) abrió una investigación interna para determinar posibles responsabilidades e irregularidades en el trato brindado por los inspectores durante un ioperativo realizado en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

La medida institucional surge luego de que una ciudadana de nacionalidad colombiana denunciara en redes sociales irregularidades y expresara inconformidad con el procedimiento aplicado por las unidades de Enlace Migratorio de Acción de Campo (EMAC).

El hecho ocurrió este lunes 17 de agosto durante una diligencia de la denominada Operación Perseus. En la acción de campo, las autoridades detectaron a la extranjera laborando en un establecimiento comercial sin el permiso de trabajo exigido por la legislación panameña. En ese momento, las unidades procedieron a entregarle una citación formal para comparecer ante la autoridad migratoria.

Tras las acusaciones difundidas por la afectada, la entidad informó este martes 18 de agosto en un comunicado de prensa que verificará el cumplimiento de los protocolos institucionales vigentes y evaluará la actuación del personal involucrado.

Según la nota oficial, la insttución mantendrá las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y ratificó su compromiso de actuar con apego a las leyes y al respecto de los derechos de los ciudadanos.