Raphinha será el primer capitán provisional hasta el cierre de la plantilla

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, designó al brasileño Raphinha como primer capitán provisional del primer equipo hasta que se cierre la plantilla de la temporada 2026-27.

Así lo confirmó en declaraciones a los medios del club el técnico alemán, que añadió que el catalán Eric García y el canario Pedri serán los otros dos capitanes transitorios, aunque también mencionó al lesionado Frenkie de Jong, que el curso pasado ya fue tercer capitán.

“Frenkie ahora no está disponible y he decidido los capitanes provisionalmente hasta que hagamos la votación de los capitanes, porque la plantilla no está cerrada. Hasta que eso no pase, Raphinha es el capitán junto con Eric García y Pedri. Y también con Frenkie, claro, pero ahora está lesionado”, aseguró.

De esta manera, Raphinha, como primer capitán, será el encargado de dirigir unas palabras a los aficionados que este miércoles presencien el Trofeo Joan Gamper.

El Barcelona disputará en el Spotify Camp Nou (20:00 horas) su último partido amistoso de la pretemporada frente al Al-Ahly egipcio antes de debutar el próximo domingo en LaLiga frente al Elche.

Flick aprovechó estas declaraciones previas al Gamper para subrayar que su relación con Frenkie de Jong “es muy buena”, algo que el propio jugador neerlandés ya refrendó recientemente para salir al paso de las informaciones que apuntaban a un cierto malestar del club con el centrocampista por cómo gestionó la lesión que sufrió en el Mundial.

De Jong jugó tocado en la cita mundialista después de recibir un golpe en un entrenamiento y los servicios médicos de la selección de Países Bajos le aseguraran que “no podía empeorar”, algo que finalmente sí sucedió.

Tras regresar a Barcelona, los exámenes médicos del club revelaron que De Jong sufría una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y el futbolista sigue un tratamiento conservador que le mantendrá de baja durante las próximas semanas, sin que el Barça haya concretado el tiempo previsto de recuperación.

En este sentido, Flick insistió en que el internacional neerlandés es “muy profesional” y puntualizó que mantiene una relación fluida con él. “Hablamos mucho. Además, tiene mucha calidad”, agregó.

En el ámbito puramente deportivo, Flick señaló que, a pesar de que la de este curso no está siendo una pretemporada habitual por el impacto del Mundial, la calidad de los entrenamientos “ha aumentado mucho” en la última semana tras la incorporación de la mayoría de los internacionales.

“Creo que tenemos un equipo fantástico y estamos preparados para luchar por todo”, comentó el técnico alemán, quien afronta con ganas el primer partido de la temporada en Spotify Camp Nou.