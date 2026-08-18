Incertidumbre en África por Gianni Infantino

Siguen transcurriendo los días y se le acaba el tiempo a Gianni Infantino para conseguir los votos necesarios de cara a un nuevo mandato dentro de la FIFA.

Dentro de ese marco, para ganar las elecciones presidenciales del ente deportivo, es crucial convencer a la segunda confederación más grande afiliada a la FIFA y esa es la CAF. El continente africano tiene en sus filas a 54 afiliaciones, una menos que la UEFA con 55, siendo esta la más grande a nivel global.

A pesar de que la CAF se manifestó de manera positiva hacia Infantino y le mostraron su apoyo, de acuerdo con diferentes medios, existiría una fractura interna de la confederación africana sobre el estatus oficial de la misma. Algunos países no están a favor del apoyo en una nueva candidatura de Infantino, mientras que otros están dispuestos a darle nuevamente el voto de confianza al actual mandatario, esto según el sitio L’Équipe.

“Mi impresión es que al menos la mitad de las federaciones está en contra de Infantino. Es cierto que hay una postura oficial, pero entre bastidores hay resistencia por parte de las federaciones. En una votación secreta, hoy en día, incluso la mitad no seguiría la línea oficial”, destacó Constant Omari, expresidente de la Federación Congoleña (2003-2021) y exmiembro del Consejo de la FIFA.

Hay que recordar que Marruecos es uno de los principales veladores a favor de Infantino, ya que este país sigue luchando por conseguir la sede del Mundial 2030 ante una España que igualmente quiere tener ese último partido de la cita mundialista. Al país marroquí se les habría unido en fuerza Egipto, Mauritania, Sudán, Níger, Yibuti y la República Democrática del Congo.

Ahora, hay varios puntos que le juegan en contra al propio Infantino. Iniciando por la situación que ocurrió con el árbitro Omar Artan, quien no pudo estar presente en el Mundial 2026. Además del intento de privatización del 20% de la Copa del Mundo, proyecto que finalmente quedó desecho ante las enormes críticas que estaba recibiendo el proyecto.

“El asunto del árbitro ha sido la gota que ha colmado el vaso. En la CAF, aunque la gente no lo diga, están empezando a estar hartos del dominio preponderante de Gianni sobre Motsepe y la administración”, apuntó Omari.

Hay que recordar que las próximas elecciones presidenciales de la FIFA se celebrarán el 18 de marzo de 2027 durante el 77º Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Mientras que las nuevas candidaturas tan solo tienen hasta este 18 de noviembre de 2026 para presentarse. De momento, Infantino es el único candidato oficial quien ha mostrado interés es ser el presidente del ente deportivo.