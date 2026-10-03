Elecciones de Brasil 2026: lugar y horario de votación para brasileños en Panamá

Los electores de Brasil habilitados para votar en Panamá tendrán este domingo 4 de octubre la oportunidad de participar en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil.
La jornada electoral incluirá la elección de presidente y vicepresidente, además de otros cargos de elección popular que serán definidos en Brasil, como gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.
En total, 13 candidatos participan en la contienda presidencial. Sin embargo, según las encuestas citadas, la disputa electoral se concentra principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, y el senador opositor Flávio Bolsonaro.
La Embajada de Brasil en Panamá informó que el centro de votación funcionará en el Instituto Técnico Don Bosco, ubicado en Vía Israel y Calle 71 Este.
El recinto estará habilitado para recibir a los electores en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Para quienes se movilicen en transporte público, las rutas de MiBus S442, I182, I532, I672, C642 y C952 permiten llegar a las proximidades del centro de votación.
La elección presidencial contempla una eventual segunda vuelta, que está programada para el 25 de octubre, en caso de que sea necesaria.
Los electores brasileños habilitados en Panamá deberán acudir al centro establecido por la Embajada dentro del horario correspondiente para participar en esta primera jornada electoral.
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