Elecciones de Brasil 2026: lugar y horario de votación para brasileños en Panamá

Los electores de Brasil habilitados para votar en Panamá tendrán este domingo 4 de octubre la oportunidad de participar en la primera vuelta de las elecciones generales de Brasil.

La jornada electoral incluirá la elección de presidente y vicepresidente, además de otros cargos de elección popular que serán definidos en Brasil, como gobernadores, senadores y diputados federales, estatales y distritales.

En total, 13 candidatos participan en la contienda presidencial. Sin embargo, según las encuestas citadas, la disputa electoral se concentra principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, y el senador opositor Flávio Bolsonaro.