¿Cómo llegar a la Feria de Empleo 2.0? MiBus anuncia sus rutas

La empresa de transporte público MiBus dio a conocer las rutas que estarán disponibles para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia la Feria de Empleo 2.0, que se realizará en el Centro de Convenciones Atlapa los días martes 15 y miércoles 16 de septiembre.
De acuerdo con MiBus, los usuarios podrán utilizar diferentes rutas desde puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos Albrook, 5 de Mayo, Panamá Norte y Nuevo Tocumen.
Las tarifas establecidas serán de B/.0.25 para las rutas troncales y complementarias, mientras que el pasaje en las rutas de corredor tendrá un costo de B/.0.75.
Desde la Terminal de Albrook, Bahía H, los usuarios podrán abordar la ruta:
C640: Cinta Costera – Panamá Viejo – Albrook.
En la Zona Paga de 5 de Mayo, las conexiones estarán distribuidas de la siguiente manera:
Puerta 10:
C642: Vía Israel – Panamá Viejo.
I532: Vía Israel – Metro Pedregal.
I672: Vía Israel – Metro Cincuentenario.
Puerta 11:
I182: Vía Israel – 12 de Octubre – Metro Los Andes.
Puerta 13:
C938: Vía España – Avenida Ernesto T. Lefevre – Avenida Balboa.
Los usuarios procedentes de Panamá Norte también contarán con conexiones hacia la zona de Atlapa.
Desde la Zona Paga Metro Los Andes, Puerta 6, estará disponible la ruta:
I182: Vía Israel – 12 de Octubre – Zona Paga 5 de Mayo.
En la parada del Metro Cincuentenario, los pasajeros podrán utilizar:
I672: Vía Israel – Panamá Viejo – Zona Paga 5 de Mayo.
Desde la Zona Paga Metro Pedregal, Puerta 6, estará disponible:
I532: Vía Israel – Zona Paga 5 de Mayo.
Mientras que desde el Intercambiador de Nuevo Tocumen, Puerta 4, los usuarios podrán abordar:
S442: 24 de Diciembre – Corredor Sur – Atlapa – Vía Israel – Zona Paga 5 de Mayo.
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