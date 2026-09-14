¿Cómo llegar a la Feria de Empleo 2.0? MiBus anuncia sus rutas

La empresa de transporte público MiBus dio a conocer las rutas que estarán disponibles para facilitar el traslado de los ciudadanos hacia la Feria de Empleo 2.0, que se realizará en el Centro de Convenciones Atlapa los días martes 15 y miércoles 16 de septiembre.

De acuerdo con MiBus, los usuarios podrán utilizar diferentes rutas desde puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos Albrook, 5 de Mayo, Panamá Norte y Nuevo Tocumen.

Las tarifas establecidas serán de B/.0.25 para las rutas troncales y complementarias, mientras que el pasaje en las rutas de corredor tendrá un costo de B/.0.75.