ACP no ha evaluado asumir la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no ha evaluado formalmente la posibilidad de asumir las operaciones portuarias de Balboa y Cristóbal, según informó el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, durante la sustentación del presupuesto canalero para el año fiscal 2027. El tema fue planteado por el diputado José Pérez Barboni ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde preguntó si la institución contempla administrar ambas terminales existentes, simultáneamente con el desarrollo de los nuevos proyectos portuarios de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico. “A nivel de junta directiva ese tema no se ha abordado”, respondió Icaza, quien señaló que una propuesta de esa naturaleza tendría que alcanzar primero suficiente madurez antes de someterse a consulta y discusión dentro de la ACP. La respuesta deja claro que, por el momento, no existe una decisión institucional para tomar el control de Balboa y Cristóbal. Sin embargo, el ministro tampoco descartó definitivamente que la posibilidad pueda analizarse en el futuro, pues explicó que cualquier determinación tendría que pasar por la junta directiva.

El Canal aclara que no es operador portuario

Icaza subrayó que la ACP no desempeña actualmente las funciones propias de un operador portuario. En consecuencia, una eventual participación de la entidad en Balboa y Cristóbal requeriría definir previamente cuál sería su papel administrativo, financiero y operativo. “El Canal de Panamá no es un operador portuario”, manifestó el ministro al responder las interrogantes de Barboni. La aclaración también se extiende a los proyectos de Corozal e Isla Telfers, para los cuales la ACP todavía analiza el modelo de negocio y el esquema de concesión más conveniente. Esto significa que la institución podría desarrollar la infraestructura y otorgar su operación a empresas privadas, en lugar de encargarse directamente del manejo cotidiano de las terminales, los trabajadores, la carga y los servicios portuarios. No obstante, la fórmula definitiva todavía no ha sido anunciada.

Corozal y Telfers avanzan hacia la precalificación

El ministro explicó que las futuras terminales de Corozal e Isla Telfers se encuentran en proceso de precalificación. La ACP espera publicar antes de que termine 2026 la lista de empresas que cumplen con los requisitos técnicos, financieros y operativos para continuar en el proceso. Posteriormente, la institución iniciará conversaciones con los operadores portuarios que han manifestado interés y avanzará en la definición de las condiciones bajo las cuales serían concesionadas ambas terminales. La ACP también mantiene comunicación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para coordinar el orden en que se presentarán al mercado las diferentes oportunidades portuarias del país. El objetivo es evitar que varias concesiones sean impulsadas simultáneamente y terminen compitiendo por las mismas empresas internacionales, lo que podría reducir el número de participantes y debilitar el interés empresarial en cada proyecto.

Un solo sistema portuario para Panamá

Durante su intervención, Icaza sostuvo que terminales como Balboa, Cristóbal, Manzanillo International Terminal, Colon Container Terminal, PSA y Rodman no deben analizarse como operaciones completamente separadas. A juicio del ministro, todas forman parte de un único sistema portuario, aunque sean administradas por diferentes operadores. Esta visión obligaría a las instituciones encargadas de conceder terrenos y operaciones portuarias a coordinar sus decisiones bajo una estrategia nacional de largo plazo. El ministro aseguró que las conversaciones con la AMP ya permitieron identificar la necesidad de fortalecer la gobernanza y establecer una secuencia ordenada para las futuras concesiones. De esta manera, la ACP busca que el desarrollo de Corozal e Isla Telfers complemente la capacidad existente y genere mayor valor para Panamá, en lugar de provocar una competencia desorganizada entre los propios puertos nacionales. Por ahora, la prioridad de la entidad está concentrada en definir el modelo de concesión de sus nuevas terminales. Una eventual participación en Balboa y Cristóbal permanece fuera de la agenda formal de su junta directiva.

¿La Autoridad del Canal de Panamá asumirá los puertos de Balboa y Cristóbal?