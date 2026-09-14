Conep presenta al Gobierno su estudio sobre el impacto económico del cierre de Cobre Panamá

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) entregó este lunes 14 de septiembre a la Comisión Interministerial el estudio “Repercusiones socioeconómicas del cierre de operaciones de Cobre Panamá”, elaborado por su Unidad de Análisis Económico. El documento será utilizado como insumo por la comisión para analizar las consecuencias del cierre de la mina y elaborar recomendaciones sobre sus posibles efectos para el país. La investigación organiza sus conclusiones en 17 grupos de impacto y analiza las repercusiones del cese de operaciones en áreas como el crecimiento económico, el empleo, la cadena local de proveedores, las finanzas públicas, las exportaciones y el monitoreo ambiental. El análisis también aborda estos efectos desde una perspectiva nacional y provincial, con especial atención a las diferencias entre las comunidades ubicadas en el área cercana a la mina y el resto del país.

Comisión analizará los hallazgos

La Comisión Interministerial reconoció el aporte del Conep y calificó la investigación como un ejercicio técnico de relevancia para evaluar las consecuencias económicas y sociales del cierre de la mina. El documento fue recibido por representantes del Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Comercio e Industrias. Durante el acto participaron el presidente del Conep Raúl Joaquín Montenegro Vallarino; el expresidente del gremio Tony Fletcher; el expresidente Severo Sousa; la economista Fanny Salmunido y la directora ejecutiva Analisa Montenegro. Por parte de la Comisión Interministerial estuvieron Oscar Vallarino Bernat, viceministro de Ambiente; Eida Gabriela Sáiz, viceministra de Economía; María Cristina Vilá de Van Hoorde, jefa de gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas, y Deidamia Batista, jefa de gabinete del Ministerio de Comercio e Industrias. La comisión informó que realizará un análisis previo de los principales hallazgos antes de la reunión de seguimiento prevista para los próximos días, en la que participarán los tres ministros, el directorio del Conep y los especialistas responsables del estudio.

Sin decisión sobre el futuro de la mina