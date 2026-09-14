Shakira llega a Madrid para cerrar su histórica gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira ya está en España. La cantante colombiana aterrizó este lunes 14 de septiembre en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde fue recibida por numerosos seguidores que esperaban verla antes del inicio de una de las etapas más esperadas de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. La artista se prepara para ofrecer 12 conciertos en Madrid, ciudad que se convertirá en la última parada de esta extensa gira. La primera presentación será este viernes 18 de septiembre y las fechas continuarán hasta el 11 de octubre. Los conciertos están programados para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Una gira marcada por récords

La llegada a Madrid ocurre después de una gira que ha llevado a Shakira por distintos países y que ha alcanzado cifras destacadas de asistencia. Entre los momentos más multitudinarios figura su presentación en el Zócalo de Ciudad de México, donde en marzo reunió a unas 400.000 personas. Otro de los grandes hitos ocurrió en Copacabana, Brasil, donde su concierto congregó a más de dos millones de personas, una de las mayores asistencias registradas para una presentación musical. La gira ha sido certificada además como el tour latino más taquillero del mundo.

Reencuentro con el público español

Con su llegada a Madrid, la cantante se prepara para reencontrarse con sus seguidores españoles, quienes acudieron al aeropuerto para recibirla entre gritos, fotografías y muestras de cariño. España mantiene una relación especial con la carrera de Shakira. La artista vivió durante años en el país y también ha construido allí parte importante de su trayectoria musical y personal. Ahora, Madrid será el escenario del cierre de una gira que nació con el álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, trabajo con el que la colombiana exploró una etapa de transformación personal y profesional. La propia Shakira ha descrito este periodo como un proceso de reconstrucción. “Me he reconstruido como artista y madre”, afirmó al hablar de esta nueva etapa de su vida.

El cierre de una etapa