Fiscalía estadounidense pide rechazar inmunidad de Maduro y Cilia Flores en caso por narcotráfico

La Fiscalía solicitó al juez que lleva el proceso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York rechazar las mociones con las que ambos buscan desestimar el caso al alegar inmunidad diplomática y de Estado.

Según informó el diario venezolano El Nacional, la Fiscalía pidió que el proceso judicial continúe y argumentó que los acusados no pueden ampararse en inmunidades vinculadas a funciones oficiales para evitar enfrentar los cargos que se les imputan.

La información fue divulgada por el abogado Nizar El Fakih, quien explicó que la presentación fiscal sostiene que Maduro y Flores habrían incurrido en conductas deliberadas para eludir la legislación aplicable.

De acuerdo con El Fakih, la solicitud fue suscrita por cuatro fiscales del Departamento de Justicia y acompañada de una declaración del Departamento de Estado estadounidense sobre el reconocimiento de Maduro y Flores.

El documento sostiene que Washington no reconoce a Maduro como presidente ni a Flores como primera dama, en relación con la legitimidad de las autoridades venezolanas surgidas de las elecciones de 2018.

La Fiscalía argumenta que los cargos atribuidos a los acusados se refieren a presuntas actividades delictivas y no al ejercicio legítimo de funciones estatales, por lo que considera que no corresponde concederles inmunidad por actos oficiales.

El abogado también señaló que la Fiscalía sostiene que ambos habrían utilizado sus posiciones para presuntamente facilitar las conductas investigadas y eludir la aplicación de la ley.

La petición fiscal busca que el juez rechace los argumentos de la defensa y permita que el proceso continúe en el tribunal federal de Nueva York.

La decisión judicial determinará cómo se resolverán los planteamientos de inmunidad presentados por Maduro y Flores, capturados en el fuerte Tiuna en la madrugada de este 3 de enero de 2026.

Hasta que el juez se pronuncie, la solicitud de la Fiscalía constituye una posición procesal y no una resolución definitiva sobre esos argumentos.