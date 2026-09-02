Caso auxilios económicos: Bernardo Meneses seguirá en detención provisional

El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó este miércoles 2 de septiembre de manera unánime la detención provisional del exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, dentro de la investigación por la presunta comisión de los delitos de peculado agravado y corrupción de servidores públicos.

La decisión se produjo durante una audiencia de apelación en la que la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación se opuso a la solicitud de modificar la medida cautelar impuesta al exfuncionario.

Los magistrados coincidieron con los argumentos de la Fiscalía y consideraron que, por su condición de director general del Ifarhu, Meneses tenía responsabilidad directa sobre el manejo de los fondos de la institución, incluso cuando algunas funciones hubieran sido delegadas a otros departamentos.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en el otorgamiento de auxilios económicos durante el período comprendido entre 2021 y 2023.

Según la Fiscalía, se habría permitido que beneficiarios se apropiaran de más de $51 millones, luego de incumplir los contratos, sin que se ordenara la cancelación de los beneficios ni se gestionaran los reembolsos correspondientes.

Estas actuaciones habrían ocasionado un presunto perjuicio económico al Estado.

Además, el Ministerio Público investiga el supuesto otorgamiento de auxilios a personas que no cumplían con requisitos de necesidad económica o académica.

Dentro de la investigación también se señala que el exdirector del Ifarhu habría recibido más de $19 mil en su cuenta bancaria personal provenientes de beneficiarios de estos auxilios económicos.

La Fiscalía sostiene que estos elementos mantienen la vinculación de Meneses con los delitos investigados.

El Tribunal de Apelaciones también consideró que se trata de una investigación compleja y que durante la audiencia no fueron presentados nuevos elementos que permitieran modificar las circunstancias que llevaron a ordenar la detención provisional o que redujeran la vinculación del exfuncionario con los hechos investigados.