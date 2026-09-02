San Miguelito: Contraloría modifica delegación de refrendo y fija límite de $25,000

La Contraloría General de la República modificó las delegaciones de refrendo para los actos de manejo de fondos y bienes públicos del Municipio de San Miguelito, luego de realizar un análisis sobre la aplicación actual de estas atribuciones y considerar necesario ajustarlas.

La medida está contenida en la Resolución No. 2199-DNFG, fechada el 19 de agosto de 2026 y publicada este miércoles 2 de septiembre en la Gaceta Oficial Digital No. 30603.

Según el documento, la decisión responde específicamente a la evaluación de cómo se estaba aplicando la delegación de refrendo y a la necesidad de adecuar las atribuciones de los coordinadores, jefes y supervisores de Fiscalización encargados de revisar los actos de manejo de recursos públicos del Municipio de San Miguelito.

Con la modificación, estos funcionarios podrán ejercer la delegación de refrendo hasta por $25,000 sobre los actos de manejo de bienes y fondos públicos que emita el municipio.

La resolución establece que dichos actos deberán efectuarse con corrección y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

La nueva disposición también deja sin efecto la Resolución No. 150-DNFG del 16 de enero de 2026, que había establecido previamente una excepción para el Municipio de San Miguelito.

A su vez, la Resolución No. 2199-DNFG modifica nuevamente el literal (m) del artículo quinto de la Resolución No. 1703-DNFG de este 19 de mayo de 2025, normativa que establece las delegaciones de refrendo ejercidas por servidores de la Dirección Nacional de Fiscalización General.

La Contraloría General de la República estableció un nuevo tope de mil dólares para las delegaciones de refrendo que ejercen servidores públicos exclusivamente en el Municipio de San Miguelito, según lo dispone la Resolución No. 150-DNFG, emitida este 16 de enero de 2026.

El documento, firmado por Flores, y publicado en la Gaceta Oficial No. 30447 este 20 de enero, modifica el literal (m) del artículo único de la Resolución No. 1703-DNFG de 2025 y fija el monto máximo que podrán refrendar los jefes y supervisores de Fiscalización en el Municipio de San Miguelito en mil dólares como parte de las medidas de control sobre el manejo de fondos públicos.

Anteriormente, los coordinadores, fiscalizadores y los jefes de Fiscalización podrían refrendar en la Dirección Nacional de Fiscalización Gneral, en los actos de manejo en las entidades, hasta 50 mil dólares.

Después de esta modificación los citados funcionarios solo en San Miguelito tendrán un tope de mil dólares.

La Contraloría señaló que el artículo quinto de esa resolución contempla excepciones a los montos delegados para determinados actos de manejo de bienes y fondos públicos.