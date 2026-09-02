Trump dice que Venezuela ‘no está lista todavía’ para celebrar elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles 2 de septiembre que Venezuela “no está lista todavía” para celebrar elecciones, al referirse al proceso político que atraviesa el país tras el cambio de gobierno.

Durante sus declaraciones, Trump aseguró que Estados Unidos sacó a Venezuela de lo que calificó como una “muy poderosa dictadura” y destacó la relación que mantiene Washington con el nuevo gobierno venezolano.

“No están listos todavía”, afirmó Trump al ser consultado sobre las elecciones en Venezuela.

El mandatario estadounidense también elogió a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien encabeza el nuevo gobierno venezolano, al señalar que está haciendo “un muy buen trabajo” y que es “muy respetada”.

“Nos llevamos muy bien con el nuevo gobierno”, sostuvo Trump, quien añadió que Rodríguez también quiere avanzar hacia ese escenario.

Trump insistió en que el proceso es reciente y que Venezuela viene de un periodo bajo una dictadura.

“Es muy nuevo”, señaló el presidente estadounidense al referirse al nuevo gobierno y a la situación política venezolana.

El mandatario también hizo referencia a las personas que fueron liberadas de prisión y a los presos políticos, aunque sus declaraciones incluyeron críticas hacia personas que, según dijo, ingresaron a Estados Unidos durante los últimos cuatro años.

Trump calificó a algunos de estos individuos como personas violentas y radicales.

Por su lado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que “habrá” elecciones cuando “Venezuela esté preparada”.

“No tengas duda de eso, habrá proceso electoral, pero en las condiciones en que Venezuela esté preparada”, dijo Rodríguez.