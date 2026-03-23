Trump elogia a Delcy Rodríguez y la pone como modelo para Irán en medio de tensión geopolítica

En un giro inesperado en medio de la escalada global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y sugirió que su figura podría servir como referencia para el futuro político de Irán. Desde Florida, el mandatario afirmó que el escenario venezolano “está funcionando muy bien”, destacando especialmente la relación energética y diplomática con Caracas. “Quizás encontremos a alguien así en Irán”, dijo ante la prensa, en una declaración que reconfigura el discurso de Washington sobre ambos países. Las palabras llegan en un momento particularmente delicado.

Venezuela como referencia estratégica

El elogio a Delcy Rodríguez no es aislado. En las últimas semanas, Trump ha insistido en presentar el caso venezolano como un ejemplo de transición política favorable a los intereses de Washington, particularmente en el ámbito energético. Rodríguez asumió el poder en enero de 2026 tras la captura de Nicolás Maduro, en un contexto de crisis institucional y reconfiguración del liderazgo venezolano, acompañado de acercamientos con Estados Unidos en materia petrolera y diplomática. El mandatario estadounidense ha resaltado repetidamente los avances en producción petrolera y cooperación bilateral, lo que ahora intenta proyectar como un modelo replicable en Medio Oriente.

Un mensaje que genera interrogantes