Trump elogia a Delcy Rodríguez y la pone como modelo para Irán en medio de tensión geopolítica

Las declaraciones han provocado desconcierto en analistas internacionales.Por un lado, el reconocimiento implícito a una figura del chavismo —históricamente enfrentada a <b>Washington</b>— rompe con años de narrativa política estadounidense. Por otro, la comparación con Irán introduce incertidumbre sobre los objetivos reales de la estrategia de <b>Trump </b>en la región.Además, el concepto de 'cambio de régimen' en <b>Teherán</b> sigue siendo ambiguo y carece de evidencias concretas, lo que alimenta dudas sobre si se trata de una maniobra diplomática, un mensaje político o una lectura errónea del escenario.