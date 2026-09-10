Cilia Flores solicita prisión domiciliaria en Nueva York por problemas cardíacos

Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, solicitó a un juez federal de Nueva York que le conceda prisión domiciliaria por motivos de salud, principalmente debido a problemas cardíacos que, según sus abogados, han surgido durante su encarcelamiento.

De acuerdo con CNN, los abogados Mark E. Donnelly y Andrés Sánchez pidieron al juez Alvin K. Hellerstein que Flores sea trasladada a una residencia privada bajo vigilancia armada las 24 horas, con monitoreo mediante GPS, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas, entre otras condiciones.

Según la defensa, Flores, de 69 años, se encontraba físicamente saludable antes de su captura y no tomaba medicamentos.

Sin embargo, actualmente tiene prescritos cuatro fármacos y sufrió el pasado 29 de julio un episodio de aproximadamente 30 minutos caracterizado por una fuerte presión en el pecho. Sus abogados señalaron que expertos médicos externos no descartan que se haya tratado de un infarto leve.

La defensa sostiene que Flores necesita someterse al menos a un procedimiento cardíaco invasivo, como un cateterismo, y que las condiciones del centro de detención no son adecuadas para su recuperación.

Además, el documento presentado ante el tribunal señala que Flores ha perdido más de 11 kilos desde su encarcelamiento y continúa experimentando debilidad, episodios de taquicardia, dificultad para respirar, dolor en el pecho y mareos ocasionales.

Sus abogados también aseguran que duerme únicamente entre tres y cuatro horas al día debido al ambiente del centro de detención.

La defensa argumentó además que Flores no tiene antecedentes penales y que no representa un peligro para la comunidad estadounidense.

También rechazó la posibilidad de que exista riesgo de fuga y afirmó que está comprometida a permanecer en Estados Unidos para enfrentar su proceso judicial y apoyar a su esposo.

Flores y Maduro enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y corrupción, acusaciones ante las que ambos se han declarado inocentes.

La defensa de Flores también invocó argumentos relacionados con la inmunidad internacional y calificó su captura como un “secuestro”, revelaron medios en Estados Unidos.

El caso se encuentra actualmente en una etapa previa al juicio. La próxima audiencia está prevista para el 17 de noviembre, cuando se presentarán ante el juez Hellerstein los argumentos sobre las mociones para desestimar el caso.

El juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2027.