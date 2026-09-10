Agroferias del IMA: estos son los únicos puntos habilitados este fin de semana

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
Para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
-Panamá: Isla Saboga en el distrito de Saboga.
-Veraguas: Parque principal de Cañazas en el distrito de Cañazas.
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
-Chiriquí: Parque de Las Madres en el distrito de David.
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