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Información útil

Agroferias del IMA: estos son los únicos puntos habilitados este fin de semana

El IMA anuncia los puntos de las agroferias del 12 y 13 de septiembre
El IMA anuncia los puntos de las agroferias del 12 y 13 de septiembre Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/09/2026 14:03
El IMA anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este fin de semana con productos a precios accesibles.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del sábado 12 y domingo 13 de septiembre

Para el sábado 12 y domingo 13 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

-Panamá: Isla Saboga en el distrito de Saboga.

-Veraguas: Parque principal de Cañazas en el distrito de Cañazas.

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

-Chiriquí: Parque de Las Madres en el distrito de David.

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