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Información útil

¿Dónde comprar en las agroferias del IMA este viernes 11 de septiembre?

El IMA anuncia los puntos de las agroferias para este viernes 11 de septiembre
El IMA anuncia los puntos de las agroferias para este viernes 11 de septiembre IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/09/2026 14:36
Las agroferias del IMA llegan este viernes 11 de septiembre a distintos puntos del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 11 de septiembre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del viernes 11 de septiembre

Para el viernes 11 de septiembre las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Parque San Isidro Labrador en Soná cabecera y en la Cancha techada de Río de Jesús en el distrito de Río de Jesús.

-Herrera: Cancha municipal de Pesé en el corregimiento de Pesé cabecera.

-Darién: Cancha techada de Setegantí distrito en de Chepigana.

-Panamá: Crystal Plaza Mall en el corregimiento de Juan Díaz en el distrito de Panamá.

-Los Santos: Junta Comunal de Las Cruces en el distrito Los Santos.

-Colón: Parque Público de María Chiquita en el distrito de Portobelo.

-Chiriquí: Gimnasio Municipal de Gualaca en el distrito de Gualaca y en el Municipio de Tierras Altas en el distrito de Tierras Altas.

-Panamá Oeste: Parque Libertador en Barrio Balboa en el distrito de La Chorrera.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Samboa en el distrito de Jirondai.

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