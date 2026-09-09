MEF recortó $800 millones al presupuesto de Salud para 2027

El Ministerio de Salud (Minsa) deberá afrontar sus responsabilidades y proyectos para 2027 con cerca de $800 millones menos de lo que solicitó originalmente, advirtió este miércoles el ministro Fernando Boyd Galindo ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Durante la sustentación de las vistas presupuestarias, el titular reconoció que la asignación recomendada quedó considerablemente por debajo de los recursos que la institución estimó necesarios para atender las necesidades sanitarias del país. “Los recursos que necesita el ministerio fueron recortados en casi $800 millones”, expresó Boyd Galindo al responder los cuestionamientos del diputado José Pérez Barboni sobre las inversiones previstas para distintas comunidades. La reducción obligará al Minsa a revisar sus prioridades y distribuir los recursos disponibles entre proyectos de infraestructura, atención primaria, transformación digital, abastecimiento de medicamentos, agua potable y saneamiento.

Fondos deberán cubrir necesidades nacionales

Boyd Galindo explicó que el presupuesto presentado por el sector incluye partidas vinculadas con otras entidades y programas, por lo que no todos los recursos corresponden directamente a la operación cotidiana del ministerio. Entre estos componentes se encuentran transferencias y asignaciones relacionadas con servicios sanitarios, hospitales y proyectos como el Programa Saneamiento de Panamá. El ministro sostuvo que, después de estas obligaciones, el Minsa deberá determinar cómo distribuye los fondos restantes entre las necesidades existentes en todas las provincias y comarcas. La falta de recursos quedó expuesta cuando Pérez Barboni preguntó por la posibilidad de construir un centro de salud en Betania, corregimiento que, según señaló, lleva varios años solicitando una instalación propia. Boyd Galindo no anunció una partida ni una fecha para desarrollar la obra, pero se comprometió a solicitar al equipo de infraestructura que evalúe la necesidad, la disponibilidad de terrenos y la viabilidad del proyecto. El diputado advirtió que los residentes dependen actualmente de otras instalaciones, incluida la policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS), donde aseguró que los pacientes enfrentan largas filas, demoras y dificultades para recibir atención.

Infraestructura y digitalización entre las prioridades

Pese a la reducción presupuestaria, el Minsa incluyó entre sus metas para 2027 la modernización de la infraestructura sanitaria y el fortalecimiento de la atención primaria, principalmente en comunidades rurales, indígenas y de difícil acceso. El plan también contempla avanzar en la implementación nacional del expediente clínico electrónico, la receta digital, la telemedicina y la interoperabilidad de las plataformas tecnológicas del sector salud. Boyd Galindo afirmó que el futuro sistema permitiría solicitar citas desde un teléfono celular, recibir atención médica remota y almacenar diagnósticos, radiografías, resultados de laboratorio, alergias y tratamientos en un expediente único accesible desde diferentes instalaciones del país. Las recetas podrían enviarse mediante un código QR para retirar los medicamentos en farmacias del Minsa. La institución también trabaja para incorporar posteriormente a las farmacias privadas.

Brechas en las áreas rurales y comarcales

El ministro reconoció que el sistema sanitario mantiene importantes desigualdades territoriales, principalmente por la falta de especialistas, el deterioro de algunas instalaciones y las dificultades para acceder a servicios en regiones apartadas. También identificó como desafíos el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas, la cobertura desigual de agua potable y saneamiento, y los efectos de las sequías y el cambio climático. El presupuesto debe respaldar, además, programas de vacunación, salud mental, atención del VIH, enfermedades crónicas no transmisibles, discapacidad, envejecimiento saludable, nutrición y prevención del embarazo adolescente. Boyd Galindo sostuvo que fortalecer y transformar el sistema nacional de salud continúa siendo una prioridad, pero admitió que la reducción cercana a $800 millones limitará la capacidad del ministerio para responder simultáneamente a todas las necesidades planteadas en el territorio nacional.

¿Cuánto fue recortado del presupuesto solicitado por el Minsa para 2027?