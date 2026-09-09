Ashley St. Clair rechaza 40 millones de dólares para guardar silencio sobre Elon Musk

Ashley St. Clair, influencer y comentarista política, reveló durante el Festival Internacional de Cine de Venecia que rechazó una oferta de 40 millones de dólares para mantener en silencio detalles sobre su relación con el multimillonario Elon Musk y no participar públicamente en el documental Musk, dirigido por el cineasta estadounidense Alex Gibney.

La influencer, de 28 años y madre de uno de los hijos de Musk, explicó que la propuesta le hizo cuestionarse el valor de su libertad de expresión. Según St. Clair, aceptar una cantidad de ese tamaño a cambio de no hablar habría significado priorizar la comodidad económica sobre contar su versión de los hechos.

“Cuando te ofrecen algo así realmente genera un debate en tu cabeza sobre lo que significa tu libertad de expresión”, afirmó.

St. Clair aseguró además que rechazó anteriormente otro acuerdo de confidencialidad que le habría ofrecido 15 millones de dólares para la compra de una vivienda, además de 100.000 dólares mensuales durante 21 años.

Según su relato, la propuesta fue enviada por Jared Birchall, administrador financiero de Musk, mediante mensajes que desaparecían en la aplicación Signal.

De acuerdo con St. Clair, el acuerdo le habría impedido hablar públicamente sobre Musk, sus empleados o sus socios de manera permanente.

La influencer también explicó que decidió no aceptar las propuestas pensando en sus hijos.

“Quiero dar el ejemplo a mis hijos de que nunca se debe priorizar la comodidad material por encima de decir la verdad”, afirmó.

Críticas a Musk y su influencia política

Durante sus declaraciones, St. Clair también cuestionó el papel de Musk en la política y su influencia a través de X, anteriormente conocida como Twitter.

La influencer afirmó que el empresario utiliza deliberadamente el algoritmo de la plataforma para generar enfrentamientos y aumentar la división política. También expresó preocupación por el impacto que esta influencia puede tener en la sociedad si no existen mecanismos suficientes para regularla.

St. Clair sostuvo además que, dentro del entorno privado de Musk, algunas personas hablaron poco sobre la capacidad técnica y económica del empresario para influir en elecciones presidenciales a favor de Donald Trump mediante operaciones políticas en X.

La influencer reconoció que anteriormente había contribuido a difundir algunas de esas ideas y expresó arrepentimiento por ello.

“Él tiene relaciones complicadas, pero su relación más complicada es con la realidad”, afirmó St. Clair al referirse al empresario, a quien también acusó de mostrar un rechazo deliberado hacia la empatía.

Un documental sobre el poder de Musk, ‘Musk’

Musk, el documental de cuatro horas dirigido por Alex Gibney, fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La producción busca analizar la trayectoria empresarial y política del magnate, desde sus primeros proyectos tecnológicos hasta la construcción de su imperio alrededor de compañías como SpaceX, Tesla y X.

El documental combina imágenes de archivo con entrevistas a personas cercanas a Musk para mostrar tanto sus logros empresariales como las controversias que han acompañado su carrera profesional.

Entre los entrevistados se encuentra el escritor y astrofísico Adam Becker, quien sostiene que muchas de las ideas de Musk sobre el futuro están influenciadas por la ciencia ficción.

También participan dos mujeres que han tenido hijos con el empresario: su primera esposa, Justine Wilson, y Ashley St. Clair.

La producción destaca el papel que tuvo el dinero público en el crecimiento de las empresas de Musk.

Gibney sostiene que el empresario cuenta con dos grandes capacidades: una fuerte voluntad para sacar adelante sus proyectos y la habilidad de obtener grandes cantidades de financiación pública.

Lori Garver, antigua administradora adjunta de la NASA, reconoce los logros de Musk, pero establece una diferencia entre lo que ha conseguido y algunas de sus promesas para el futuro, como enviar seres humanos a Marte.

Gibney utiliza inteligencia artificial para recrear a Musk

Musk rechazó participar directamente en el documental después de que Gibney se pusiera en contacto con él para solicitarle una entrevista.

Ante su ausencia, el director recurrió a la inteligencia artificial para crear una representación virtual del empresario. Las respuestas del Musk digital fueron elaboradas utilizando declaraciones públicas realizadas anteriormente por el propio magnate.

Gibney explicó que enfrentó dificultades para representar a una figura cuyas declaraciones, según su interpretación, pueden resultar difíciles de separar de la realidad.

El documental también aborda algunas de las controversias legales relacionadas con Musk y sus empresas, entre ellas las investigaciones y demandas relacionadas con la seguridad del sistema Autopilot de Tesla.

Para Gibney, la película no busca únicamente retratar la vida y trayectoria empresarial del magnate, sino funcionar como una advertencia sobre la cantidad de poder que ha acumulado.

El cineasta expresó altamente su preocupación por las consecuencias de permitir que una sola persona concentre tanta influencia económica, tecnológica y política, y aseguró que espera que la sociedad encuentre la manera de enfrentar esta situación.