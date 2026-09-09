Boyd Galindo evalúa convertir el antiguo Hospital Amador Guerrero en un centro de urgencias para Colón

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, se mostró dispuesto a evaluar la utilización del antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero como un centro de atención de urgencias para los residentes del casco urbano de Colón. La propuesta fue presentada por el diputado Nelson Jackson Palma durante las vistas presupuestarias del Ministerio de Salud (Minsa) para la vigencia fiscal de 2027, celebradas ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Palma pidió evitar que la antigua estructura hospitalaria quede abandonada después de la apertura del nuevo complejo hospitalario de Colón. El diputado destacó tanto su valor arquitectónico como su ubicación estratégica dentro de la ciudad. “Hay que darle el auge que requiere como estructura arquitectónica”, sostuvo el diputado, quien señaló que la edificación fue construida aproximadamente en 1936. Su propuesta consiste en acondicionar al menos una parte del antiguo hospital para atender accidentes y otras emergencias ocurridas en el centro de la ciudad. Los pacientes podrían recibir una primera atención y, si requieren hospitalización o servicios de mayor complejidad, ser trasladados posteriormente al nuevo complejo. Palma argumentó que las instalaciones sanitarias pequeñas ubicadas en el casco urbano no tienen capacidad suficiente para responder a la demanda de la población.

Minsa realizará evaluación técnica

Boyd Galindo reconoció la necesidad de mantener servicios médicos accesibles para quienes viven o trabajan en el centro de Colón. El ministro indicó que el Minsa deberá realizar los análisis técnicos necesarios para determinar qué servicios podrían prestarse en el antiguo hospital y qué trabajos serían necesarios para recuperar la estructura. Según explicó, la posibilidad de habilitar allí un servicio de urgencias también ha sido conversada con otros diputados de la provincia. Aunque manifestó su disposición a estudiar la iniciativa, Boyd Galindo no precisó cuánto costaría la rehabilitación, cuándo podrían comenzar los trabajos ni si el proyecto cuenta actualmente con una partida presupuestaria. Tampoco detalló si se pretende recuperar toda la edificación o únicamente uno de sus pabellones.

Centros que necesitan reconstrucción

El intercambio también expuso el deterioro de varios centros y puestos de salud ubicados en comunidades costeras de Colón. Boyd Galindo aseguró que algunas instalaciones pueden volver a funcionar mediante intervenciones menores, como trabajos de pintura, limpieza, reparación de baños y mantenimiento general. El ministro afirmó que ya instruyó a la dirección regional del Minsa para avanzar en la reactivación de estos puestos, donde se realizan jornadas de vacunación, controles preventivos, detección temprana de enfermedades y consultas durante las giras médicas. Sin embargo, reconoció que al menos uno de los centros de salud de la costa se encuentra en condiciones tan precarias que deberá ser reconstruido. “Ese centro de salud hay que hacerlo nuevo, hay que reconstruirlo”, expresó Boyd Galindo. Mientras se concreta una intervención integral, el Minsa intentará realizar reparaciones para mantener la instalación parcialmente operativa.

Falta de personal y mantenimiento

Palma advirtió que recuperar las estructuras no será suficiente si el ministerio no garantiza médicos, enfermeras, asistentes, equipos e insumos. El diputado también señaló que los puestos de la costa necesitan una coordinación permanente que organice la distribución de recursos, las giras médicas y la atención de emergencias. Boyd Galindo respondió que el crecimiento de la planilla resulta inevitable cuando el Estado abre nuevas instalaciones o amplía la cobertura. El ministro sostuvo que no es posible exigir más servicios sanitarios en comunidades apartadas y, simultáneamente, cuestionar la contratación del personal necesario para mantenerlos funcionando. También anunció que las nuevas obras del Minsa incluirán al menos tres años de garantía de mantenimiento, con el objetivo de evitar que las instalaciones vuelvan a deteriorarse poco después de ser entregadas.

¿Qué propone el Minsa para el antiguo Hospital Manuel Amador Guerrero?