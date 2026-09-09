Allanan comercios en Avenida B y Barrio Chino por investigación de hurtos y robos

Funcionarios de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana realizaron múltiples diligencias de registro y allanamiento a comercios ubicados en el corregimiento de Santa Ana, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de receptación de cosas provenientes de actividades ilícitas.

Las diligencias se desarrollaron en conjunto con agentes de las direcciones de Investigación Judicial y Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, en calidad de brazos auxiliares del Ministerio Público.

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía, las acciones se concentraron en establecimientos comerciales ubicados en los alrededores de la Avenida B y el Barrio Chino, en Santa Ana.

Las autoridades investigan presuntas irregularidades que estarían relacionadas con los delitos de hurto agravado y robo, así como con la posible recepción o comercialización de bienes provenientes de actividades ilícitas.

La Fiscalía Metropolitana mantiene las diligencias como parte de las investigaciones para determinar la procedencia de los bienes y establecer las posibles responsabilidades penales.