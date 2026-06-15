Peculado en Arraiján: Cae empresario por $815 mil

Un empresario fue aprehendido en la provincia de Colón por su presunta vinculación con una investigación por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado agravado, relacionada con el presunto manejo irregular de fondos de descentralización en el Municipio de Arraiján.

La acción fue realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que adelanta pesquisas sobre hechos ocurridos entre 2022 y 2024. Según las autoridades, las irregularidades investigadas involucran recursos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con una afectación patrimonial que supera los 815 mil dólares.

El Ministerio Público informó que el empresario será puesto a disposición de un juez de garantías en las próximas horas para el desarrollo de las audiencias correspondientes dentro del proceso penal.

De acuerdo con la investigación, los fondos bajo escrutinio formaban parte de los recursos de descentralización destinados a proyectos y necesidades del gobierno local de Arraiján.

Por este mismo caso ya fueron imputados el exalcalde de Arraiján, Rollyns Rodríguez, así como otros tres exfuncionarios municipales, entre ellos el extesorero del distrito.

Rodríguez fue aprehendido en febrero pasado por orden de la Fiscalía Anticorrupción, como parte de las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública.

Tras su captura, fue trasladado a distintas instalaciones bajo custodia de las autoridades y posteriormente quedó a disposición del Sistema Penitenciario para enfrentar el proceso judicial.

El exalcalde ocupó el cargo bajo la bandera del Partido Revolucionario Democrático durante el periodo 2019-2024 e intentó reelegirse para el quinquenio 2024-2029.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta la investigación para determinar la posible responsabilidad penal de otras personas vinculadas al manejo de estos recursos públicos.